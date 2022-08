El Bando de Alimentos de Badajoz tiene cubierto septiembre y un poco de octubre

Ha pasado por uno de los peores momentos de su historia. Incluso su presidenta, Cristina Herrera, aseveró que «nunca había estado tan bajo». Pero después de alertar de esa difícil situación y darla a conocer a la opinión pública con un vídeo en redes sociales en el que se veían la mayoría de las estanterías vacías, el Banco de Alimentos de Badajoz, según las previsiones que ha hecho, tiene cubierta la demanda de productos para el mes de septiembre y un poco de octubre.

Herrera aseguró que siguen confiando en las cosas que les tienen que llegar. Con el inicio próximo del nuevo curso comenzarán diferentes campañas, en noviembre se realizará la gran recogida y también recibirán los excedentes de la Unión Europea del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). Este último supone una entrada bastante importante de alimentos a pesar de que llega dos veces al año y no tres como antes.

El reparto conjunto de productos efectuado para englobar a los meses de julio y agosto dejó las instalaciones con muy pocos recursos y por ello decidieron mostrarlo a la luz pública. «Lo hemos expuesto a la sociedad civil para que la ciudadanía se sensibilice y que sepan que no solo trabajamos en Navidad, si no que damos de comer durante todo el año», resaltó la presidenta.Y funcionó porque durante la última semana han recibido donaciones. En general lo que necesitan son alimentos no perecederos como latas, potitos, cacao en polvo, arroz, azucar o leche.

Hay varias causas por las que el Banco de Alimentos ha vivido esta época tan negativa. La situación sanitaria de covid aún se nota, por su puesto la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha provocado además una inflación y ello, a su vez, que haya más personas que necesiten alimentos.

En este sentido, Herrera confirmó que en los seis primeros meses de este año se ha producido un incremento del número de personas que solicitan ayuda del 10% aproximadamente. De este modo, si la institución finalizó 2021 con casi 15.000 beneficiarios, en esta primera mitad de 2022 ha superado los 15.700, un claro ejemplo de la situación actual.

Y es que, debido a todas estas circunstancias, que hace que la economía española no atraviese un buen momento, llenar el carro de la compra cuesta ahora mismo mucho más que antes. «Lo que antes nos costaba siete ahora nos cuesta diez», apuntó la presidenta. En relación con todo esto, Herrera detalló que los donantes muchas veces se han convertido en beneficiarios o que hay gente que tiene dinero pero que no puede llegar a fin de mes y no puede colaborar. Otro problema es que las empresas trabajan ya por pedidos y no tienen sobrantes.

Sin embargo, no pierden las esperanzas y están convencidos de que la situación se va a solucionar y que los extremeños van a responder como lo han hecho siempre. Herrera agradeció a El Corte Inglés y a Carrefour por darles todos los días una serie de mermas con las que surten a los comedores sociales y algunas residencias a través de las 176 asociaciones con las que colaboran y que son las que llegan a los beneficiarios. También destacó la ayuda de la Junta de Extremadura, de la Diputación de Badajoz o de los ayuntamientos de Badajoz y Mérida.