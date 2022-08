Las personas mayores es un sector de la población con la que el Ayuntamiento de Badajoz está muy involucrado como se puede comprobar con las numerosas actividades que realizan durante todo el año. Uno de los apartados a los que se presta más atención es al deportivo y este no para ni siquiera en agosto. El objetivo, según confirmó la coordinadora de las actividades deportivas de los mayores en la ciudad, María Muñoz, es intentar que la capacidad física que les cuesta que consigan estas personas durante el año la pierdan en el periodo vacacional.

Con esta finalidad se creo el año pasado el programa ‘Mayores Activos por Vacaciones’, que se realiza durante todo este mes en diferentes puntos de la capital pacense y que cuenta con unos 500 inscritos, un número bastante inferior a los que acuden el resto del año, que son 2.000 aproximadamente, pero importante para Muñoz. Carmelo Flores es una de esas personas que realiza algunas de las actividades programadas, como por ejemplo pádel en el pabellón Nuria Cabanillas de San Roque o petanca en La Granadilla. «Estamos entretenidos y contentos. Con el deporte estamos siempre en movimiento y nos sirve para que no nos vengamos abajo», destacó. A sus 69 años, lleva apuntado a estas clases durante el periodo estival desde hace cuatro temporadas . A él lo que más le gusta es el pádel porque no para, está todo el tiempo para arriba y para abajo y le hace sudar. También explicó que antes hacía andaba pero no hacía deporte como en la actualidad.

Fidela Vizuete es otra de las compañeras que disfruta de estas actividades hasta el punto de resaltar que está enganchada a esta modalidad. «Siempre me ha gustado mucho el deporte y siempre lo he hecho porque me sirve para mantenerme bien y en buena forma», añadió. Con 71 años, no tiene reparo en coger su bici desde Valdepasillas y pedalear hasta San Roque para dar sus clases.

El monitor Marcos Lorenzo Álvarez afirmó que tiene pocos alumnos, unas diez personas, y están encantados porque van a desestresarse y aprender pádel, al que se puede jugar con cualquier edad y condición física.

Pero no solo tienen la posibilidad de hacer pádel o petanca, también disponen de acondicionamiento físico, gimnasia acuática, zumba, pilates o tai chi, que lo hacen todos los miércoles después de las rutas que tienen programadas. Asimismo, el día 30 llevarán a cabo una visita cultural al museo de la catedral y los dos últimos días del mes realizarán un viaje a las playas de Cádiz y Chiclana. «Consideramos que el mayor está muy solo, algunos no tienen con quien hablar y así se relacionan entre ellos», detalló la coordinadora.