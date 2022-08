El conflicto entre la policía local y el Ayuntamiento de Badajoz sigue sumando capítulos. Cuando aún está abierta la brecha por lo que finalmente se quedó en un amago de acuerdo para la equiparación salarial, Aspolobba, sindicato mayoritario en el cuerpo, denuncia que, de nuevo, se ha vuelto a paralizar por parte de la Intervención Municipal el pago de los servicios extraordinarios a los agentes. La deuda, según sus cálculos, asciende ya a cerca de 60.000 euros.

De esta cantidad, casi 22.000 euros corresponden a horas extras trabajadas del 17 al 25 de junio para dar cobertura a la feria de San Juan. El resto, son por servicios extraordinarios prestados en actividades desarrolladas en la ciudad en 2021 y en los primeros seis meses de este año.

El motivo de la paralización de los abonos es, según el presidente de Aspolobba, Manuel Manzano, que desde Intervención «se pone en duda que los policías locales prestaran esos servicios», pues, aunque da el visto favorable al pago, condiciona hacerlo efectivo en sus nóminas a que se aporte la documentación que acredita el seguimiento individualizado a cada agente (fichaje) para justificar esas horas de jornada adicional. «Es bochornoso», aseguró el representante sindical.

Sin fichaje digital

Según Manzano, ya se han entregado los informes de los jefes de servicio, avalados por el superintendente, con el cómputo de las horas extra. «No sabemos qué es lo que quiere, porque no le vale que lo justifiquen nuestros mandos», señaló . Según explicó, en la jefatura no está implantado el fichaje digital, ni tampoco en otros servicios, como el de bomberos, «pero a ellos no se le ponen pegas para pagarles las horas extraordinarias», comparó. «¿Quiere que nos pongamos un GPS cada uno?», ironizó el presidente de Aspolobba.

Por su parte, el ayuntamiento negó que el pago de las horas extraordinarias a los agentes de la Policía Local esté paralizado. En este sentido, explicó que tiene el visto favorable de Intervención y que lo único que se ha hecho en este caso, como ocurre con «todos» los empleados municipales, es solicitar la documentación que se requiere para justificar que se ha realizado ese trabajo.

El sindicato considera que esta explicación es «incierta» y acusó al ayuntamiento de mantenerse «de brazos cruzados» ante esta «lamentable situación».