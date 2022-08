Es un recurso necesario, pero el lugar el elegido no es el correcto. Es lo que opina el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, sobre el centro social de acogida temporal para personas sin hogar que el Ayuntamiento de Badajoz prevé construir en una parcela en la esquina de avenida Padre Tacoronte y la calle Zapata, en El Progreso. Hasta allí se desplazó ayer el líder del PSOE local para mostrar su rechazo a estos planes y solicitar al equipo de gobierno, como ya han hecho los vecinos de las barriadas del Gurugú, Santa Engracia y El Progreso, que «reconsidere» la decisión y busque otro emplazamiento para este albergue.

Cabezas reiteró los argumentos que esgrimen los colectivos de los barrios al norte de las vías del tren: estas viviendas para personas sin hogar «concentrarán aún más marginalidad» en una zona en la que existen puntos de venta de droga e incluso tráfico de armas, según dijo. Estas condiciones, a su juicio, no beneficiarán tampoco a los usuarios. En este sentido, instó al ayuntamiento a construir este albergue en otra zona de la ciudad en las que existen parcelas que se pueden destinar a este uso, aunque no concretó ninguna ubicación.

Cabezas aseguró que la elección de este solar para ubicar el centro social ha sido una iniciativa del Ayuntamiento de Badajoz, que han respaldado la Junta de Extremadura y Cáritas, pero que tanto al Gobierno regional y la oenegé de la Iglesia «les daría igual otra ubicación», según aseguró.

La construcción del edificio se va a financiar con 2 millones de euros con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Estos fondos europeos tienen zonas de actuación concretas: los barrios al norte de las vías del tren, Suerte de Saavedra y el Casco Antiguo. En este sentido, el portavoz socialista planteó que el proyecto se financie con fondos propios, para así no tener que ceñirse a estas barriadas y poder levantarlo en cualquier parte de la ciudad. «Para eso hay 60 millones de euros de superávit», recordó.

Cabezas defendió que los vecinos del Gurugú, El Progreso y Santa Engracia lo que necesitan son servicios, por lo que pidió que en el solar de la avenida Padre Tacoronte se haga un centro cívico, con ludoteca, con atención administrativa para evitar los desplazamientos al centro o incluso una sede para la policía de barrio. El líder del PSOE, que estuvo acompañado por las concejalas Rita Ortega y Candy Arce, reclamó al equipo de gobierno que «no dé la espalda a los vecinos» y que los escuche. Los colectivos vecinales y sociales han iniciado una recogida de firmas (llevan ya un millar) para mostrar su oposición a los planes del ayuntamiento.

"¿Por qué Cabezas no va a Mérida a decirle a Vara que no quiere el centro?"

Las declaraciones del portavoz municipal socialista mostrando su rechazo a que las viviendas para personas sin hogar se ubiquen al norte de las vías del tren tuvieron réplica desde el equipo de gobierno. «¿Por qué no va a Mérida a decirle a Fernández Vara que no quiere el centro? ¿Es que ya no le hacen caso ni en su propio partido?» preguntó, a través de una nota, en la insistieron en que tanto Cáritas como la Junta de Extremadura «están de acuerdo» en la construcción de este recurso. El ayuntamiento reiteró que el centro social «no está en cuestión» y que lo que se busca es dar «un lugar digno» a estas personas y facilitar su inserción social y laboral. El equipo de gobierno reprochó a Cabezas que su «único objetivo» sea «atacar al gobierno municipal». «Le vale todo y demuestra que no le importan los vecinos de Badajoz. Manipula la información y provoca una división vecinal que no existía», aseguró en el comunicado. «El centro es una necesidad que va a beneficiar a todos», defendió.