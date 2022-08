Jennifer Velasco Marcelo, la joven de 30 años que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 5 de agosto, apareció este martes en el domicilio en el que vive junto a su madre en la barriada de Suerte de Saavedra a las 15.00 horas, aproximadamente. Precisamente ha sido la madre, Soledad Marcelo, la que ha informado este miércoles a este periódico de la aparición de su hija.

Marcelo ha asegurado que se encuentra en buen estado de salud aunque fue ingresada en el hospital universitario ya que presentaba mucho nerviosismo por los días que ha estado fuera de casa y porque conocía el revuelo que se ha formado con su búsqueda. Asimismo, ha indicado que no ha podido hablar con Jennifer, por lo que no le ha contado nada acerca de donde ha estado, debido a ese nerviosismo y que será la policía la que investigue lo sucedido.

En este sentido, la Policía Nacional ha confirmado su aparición y que está bien pero están a la espera de que retiren la denuncia.

Jennifer fue vista por última vez el pasado viernes en la citada barriada pacense y su madre denunció su desaparición la mañana del lunes en la comisaría pacense. Los agentes comenzaron entonces una investigación para tratar de localizarla.

Marcelo aseguró este martes que salió de casa como otros días pero que no suele estar fuera más de dos días y menos sin avisarla, puesto que siempre siempre se pone en contacto con ella. En esta ocasión no había sido así. «Eso es lo que me extraña, que es muy raro que no me haya llamado ya», manifestó. Además, insistió mucho a través de llamadas telefónicas y mediante WhatsApp pero indicó que no le llegaba nada.

Marcelo afirmó que no tiene ni idea de donde podía estar porque es una chica que tiene muchas amistades, que no es una persona fría, y que lo mismo se podía encontrar en la ciudad como que se hubiera ido a algún pueblo. Asimismo, reiteró que mucha gente la conoce y por ello estaban a la espera por si alguien la hubiera visto o sabía algo.

Aunque no especificó cómo iba vestida Jennifer cuando salió de casa, de lo que si estaba segura es que no cogió ropa y otros enseres como supiera que iba a pasar unos días fuera. También resaltó que siempre lleva la documentación encima.

Marcelo, que informó de que su hija no ha tenido ninguna discusión o problema serio con alguna persona, señaló que cuanta más difusión se le diera era mejor para encontrar a Jennifer. Por este motivo publicaron este martes en las redes sociales un cartel con un número de teléfono por si alguien tuviera alguna información.