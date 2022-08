La reforma del parque de La Viña de Badajoz se retrasa por el desvío de una línea eléctrica

El desvío de una línea eléctrica de media tensión ha obligado a paralizar la reforma del parque del Padre Eugenio, también conocido como el parque de la Viña, que conecta las barriadas del Gurugú y Santa Engracia. Los trabajos comenzaron a finales del pasado año y la previsión inicial era que concluyen en abril, pero la necesidad de trasladar el tendido eléctrico que hay bajo tierra obligó a prorrogar los plazos. La nueva fecha que se estimó para la finalización de la obra fue agosto, pero tampoco se va a cumplir y las obras llevan semanas en suspenso.

La adjudicataria ha estado trabajando en la parte a la que no afectaba la línea de media tensión, en la parte superior del parque, pero no podrá continuar hasta que Endesa no proceda al desvío del tendido. La concejala Blanca Subirán, responsable de los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), a través de los que se financia la remodelación de este espacio, confió en que la compañía eléctrica resuelva el problema este mismo mes y los trabajos se puedan retomar para culminar la actuación «cuanto antes».

Subirán explicó que en la documentación urbanística de la zona no aparecía la existencia de esa línea eléctrica bajo tierra, por lo que ha sido una vez iniciados los trabajos cuando se han topado con este imprevisto, lo que ha alterado los planes y plazos. El parque cuenta con una superficie de unos 7.000 euros, aunque la reforma abarca unos 1.700. El resto se mantendrá como jardín natural.

La estructura del nuevo quiosco-bar que se ha ubicado en la zona del mirador está ya casi acabada, pendiente de algunos revestimientos exteriores y remates en el interior. También se ha sustituido el solado de toda la parte superior, las escaleras y rampas y se han cambiado las barandillas y colocado alcorques de gran tamaño, que además de cumplir su función, son ornamentales. La explotación del quiosco (hasta ahora no existía ninguna instalación de este tipo) saldrá a concesión cuando termine la obra.

En la parte inferior del parque, la más próxima a la iglesia del Gurugú, se han demolido las bancadas que se construyeron para salvar el gran desnivel del terreno. Es lo que se ha podido hacer por ahora, a la espera del traslado del tendido eléctrico subterráneo. En este nuevo espacio se habilitarán minipistas de skate y frontón y un lugar para proyecciones de cine al aire libre.

También se han retirado los viejos y deteriorados juegos infantiles que había en la parte intermedia del parque, que serán sustituidos por otros adaptados a la normativa. Junto a este área infantil se ubicará una pista de petanca que solicitaron los vecinos.

Asimismo, se va a recuperar un pequeño local que bajo las escaleras, cuya función era servir de almacén para guardar material para el mantenimiento del parque, pero que terminó convirtiéndose en un fumadero de droga.

Los vecinos de los barrios al norte de las vías del tren llevaban años denunciando el mal estado del parque del Padre Eugenio, que se inauguró en 2006. Esta es la tercera actuación importante que se lleva a cabo para su puesta a punto, ya que poco tiempo después de su construcción hubo que realizar otro desembolso de unos 300.000 euros para reparar todos los destrozos que habían provocado los vándalos.

La situación se repitió, pero esta vez se decidió no volver a destinar fondos para su recuperación y la zona cayó en el abandono. Hasta que llegó la Edusi. El grave accidente que sufrió un menor tras electrocutarse en un transformador del parque precipitó los planes y se acordó reservar una partida de 235.000 euros para reformarlo, con la intención de convertirlo en un espacio «cómodo, accesible y funcional», para llenarlo de vida y tratar de impedir así que el vandalismo se vuelva a apoderar de él.