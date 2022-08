El PSOE quiso aclarar ayer, a través de un comunicado, que las medidas del Real Decreto-Ley de ahorro y eficiencia energética del Gobierno central «no afecta a nuestra oferta cultural», por lo que no peligra ni la Noche en Blanco, ni Badajoz, ciudad encendida, ni las fiestas de los poblados. De esta manera respondían los socialistas, aunque sin citarlo, al concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que el día anterior expuso los perjuicios de estas medidas a las actividades culturales y festivas de la ciudad como argumento de la moción que ha registrado para instar al Ayuntamiento de Badajoz a que no aplique las directrices del decreto-ley.

«La obligación de un político es informarse antes de hablar, ya que, si no es así, se induce al disparate y a la confusión. Es triste que algunos creen incertidumbre y promuevan la desinformación de manera irresponsable», reprochó el portavoz socialista, Ricardo Cabezas. El PSOE señaló que el plan de choque de ahorro y gestión energética no conlleva restricciones en la vía pública y monumentos, sino solo en los edificios públicos. «¿Tan difícil es de entender?», se preguntó Cabezas. «No se puede hacer política con la mentira o la ignorancia», reprobó. La concejala Blanca Subirán, alcaldesa accidental en estos momentos, señaló el miércoles, a preguntas de la prensa, que el ayuntamiento estaba analizando el decreto ley y que acataría la ley, aunque pidió «ejemplaridad» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a sus desplazamientos en el Falcon. Cabezas señaló que le parece «correcto» que el equipo de gobierno lo estudie y colabore tomando las medidas para el ahorro energético que correspondan.