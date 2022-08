El sindicato Aspolobba, mayoritario en la Policía Local de Badajoz, aplaudió ayer que el alcalde, Ignacio Gragera, quiera retomar las negociaciones para abordar los incrementos retributivos de los agentes, aunque advirtió de que solo lo harán sobre la base de los acuerdos alcanzados. Los agentes policiales «no se moverán ni un ápice» del pacto suscrito, aseguró su presidente, Manuel Manzano, en referencia al acuerdo alcanzado con Ciudadanos y el PP para la equiparación salarial de los policías locales, del que los populares se desmarcaron posteriormente, por lo que no se llevó al pleno de julio para su aprobación, como estaba previsto.

Manzano lamentó esta decisión del alcalde, pues, a su juicio, «la ciudadanía podría haber conocido las razones que llevan a los partidos a no apoyar» el acuerdo. En el pleno sí se aprobó, a propuesta del concejal no adscrito, que agentes de policía local de otros municipios extremeños puedan ser incluidos en una bolsa para realizar servicios extraordinarios en la ciudad, ya que los efectivos pacenses no los realizarán hasta que no se cumpla con el incremento salarial pactado.

Manzano coincidió con el alcalde en que «debe darse una solución a la actual problemática». «Aquí no se trata de una negociación, pues lo que hay que hablar ya está abordado y lo que se debe encontrar es una solución respecto a lo ya firmado», insistió el presidente de Aspolobba.