La comunidad islámica no se conforma con que esta legislatura acabe sin que se hayan producido avances en su petición de contar con un espacio propio para sus enterramientos en la ciudad, de ahí que espere que el alcalde, Ignacio Gragera, pueda dar los pasos necesarios. El imán de Badajoz, Adel Najjar, ha explicado que no arrojan la toalla pese a que no haya habido avances en los dos primeros años de alcaldía del popular Francisco Javier Fragoso ni durante el tiempo que lleva Ignacio Gragera (Cs) con el bastón de mando.

En este sentido, Najjar señala que espera «retomar los canales de diálogo» mantenidos con Fragoso, aunque en este caso no se consiguiese que el alcalde popular cambiase la postura de que no podían destinar espacios en exclusiva en los cementerios para un credo concreto. «Gragera no ha contestado a las peticiones de reuniones; es importante que se pudiese lograr en los próximos meses, no se descarta insistir en la necesidad de este encuentro, pues aún quedan meses para el final de legislatura», ha dicho Najjar, quien reitera que «es importante manejar bien los tiempos» en estas negociaciones. Dentro del «buen entendimiento» que siempre ha habido con los responsables municipales, y «sin querer generar polémica alguna, el alcalde conoce el anhelo y las necesidades de la comunidad islámica de Badajoz, a lo que no se va a renunciar».