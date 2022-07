La Alcazaba de Badajoz vuelve a cerrarse desde hoy las noches de viernes y sábados

Los que acostumbran a estacionar el vehículo en el interior de la Alcazaba de Badajoz deben tener en cuenta que a partir de esta noche los fines de semana el recinto se vuelve a cerrar desde las 23.00 horas y no abre hasta las 7.00 de la mañana. Está permitido dejarlo estacionado pero no podrán retirarlo hasta que amanezca, cuando las puertas de la Alcazaba reabran. La Concejalía de Turismo y Patrimonio de Badajoz retoma desde esta noche el cierre nocturno de la Alcazaba los viernes y sábados, una medida que adoptó a finales de febrero de este año para atajar los actos vandálicos, pero quedó en suspenso cuando a primeros de mayo una de las hojas metálicas de la puerta del Capitel amaneció en el suelo.

Casi tres meses ha estado abierto el recinto las noches de los fines de semana, hasta que se ha recolocado esta puerta. El ayuntamiento ha aprovechado para reforzar sus anclajes. Curiosamente, durante este tiempo no se han registrado actos de vandalismo en el interior de la Alcazaba, salvo un hecho puntual, ocurrido el segundo fin de semana de julio, cuando alguien apedreó y rompió los cristales de las ventanas de la torre de los Acevedo, que ya ha repuesto la empresa de mantenimiento.

El horario de cierre nocturno se mantiene según figura en los carteles «para no confundir a la gente», apunta el concejal de Turismo y Patrimonio, Jaime Mejías, quien sostiene que las noches de los viernes y los sábados suelen ser las de mayor afluencia al recinto. La empresa de seguridad ya ha revisado todos los accesos para proceder al cierre. El recinto tiene seis puertas: la del Metido, del Alpéndiz, la Coracha, Carros (por la que suben los vehículos), la del Capitel y de la Galera.

El cierre nocturno se podría haber reanudado hace dos semanas, cuando se repuso la hoja metálica del acceso por la puerta de la Galera, pero la concejalía ha esperado la celebración del Alcazaba Festival, que tuvo lugar el fin de semana pasado.

Precisamente la organización de macroconciertos en este espacio protegido ha vuelto a despertar las críticas de la asociación Amigos de Badajoz. Este colectivo manifiesta que aunque está de acuerdo con que la Alcazaba es «un lugar ideal para la organización de todo tipo de eventos», alerta de que estos conciertos multitudinarios (Robe Iniesta reunió a 8.000 incondicionales, aforo completo) «son muy difíciles de compatibilizar con la conservación de la propia Alcazaba y el yacimiento arqueológico que contiene». No es la primera vez que Amigos de Badajoz reacciona así. «No por ser repetitivos vamos a dejar de denunciar lo daños que producen estos macroconciertos como lo venimos haciendo desde que comenzaron a celebrarse». Esta asociación aduce que en otros lugares se han dado cuenta de que hay que compatibilizar los usos de su patrimonio con los lúdicos y festivos «poniendo condiciones técnicas a los organizadores que preserven los monumentos o los yacimientos».

Mejías dice respetar tanto los argumentos como al colectivo que los defiende. Pero el concejal considera que «sería un error no darle vida» a la Alcazaba pues entiende que «hay que saber casar» el uso turístico y monumental con las actividades lúdicas. Precisamente apunta que el espacio elegido en el interior del recito para los conciertos es el que se entendió que podría tener menor impacto en el monumento, pues lo que hay debajo es la explanada es aún un interrogante. Asegura que en esta última edición del Alcazaba Festival no se han detectado daños. La organización pone seguridad, baños y las barras se sitúan junto a los árboles, de manera que el público no estuvo cerca de las murallas ni de las torres. Apunta que existe un contrato por el que la empresa se compromete al respeto del entorno, la vigilancia y la limpieza, con un seguro de responsabilidad civil. En todo caso, aduce que la decisión no es suya sino del equipo de gobieroo, que seguirá apoyando actividades en zonas patrimoniales que además las promocionan.