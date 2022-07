Los nuevos microbuses empiezan a recorrer el Casco Antiguo de Badajoz con polémica

Los dos nuevos microbuses eléctricos han comenzado con mala rueda su andadura en Badajoz, no porque estén funcionando mal, pues se incorporaron ayer a la línea gratuita del Casco Antiguo, sino por alguna polémica que han levantado a su paso. Su mayor tamaño respecto a los vehículos de gasoil a los que sustituyen ha obligado a una ligera modificación en el recorrido: el ayuntamiento ha tenido que cambiar los pivotes de la entrada de la plaza de San Andrés, lo que retrasó su puesta en servicio. Esta solución no ha evitado las críticas por parte del grupo municipal socialista que ayer, a través de un comunicado, pidió que se devuelvan estos vehículos y se adquieran otros, también eléctricos, «más acordes a las características del casco histórico».

El PSOE sostiene que la elección de estos buses responde al interés de la concesionaria, Tubasa, «y no a una necesidad de la ciudad» pues, según sus datos, la ocupación de la línea del Casco Antiguo es baja y no requiere un autobús con más capacidad (tiene 43 plazas, 10 más que los antiguos). Según los socialistas, habitualmente viajan en estos autobuses gratuitos de 3 a 4 personas. «El modelo antiguo se ajustaba más a la realidad del barrio y al número de usuarios en cada viaje». Como tampoco, según este grupo, se ha tenido en cuenta «la singularidad» de las calles de su recorrido, «con vías estrechas y donde la rodadura penetra en los acerados peatonales, algo del todo inadmisible pues supone un peligro para los viandantes».

NO HAY OTROS / El concejal de Transportes, Jesús Coslado, aclaró que los microbuses eléctricos que han llegado a Badajoz son los únicos que existen en el «mercado mundial», no hay otro modelo ni fabricante (Karsan). En segundo lugar, Coslado aseguró que los nuevos vehículos «caben perfectamente» por las calles del Casco Antiguo y de hecho se probó uno en Badajoz antes de adquirirlos. Apuntó que «el único problema que ha existido ha sido un bolardo» que se colocó tras aquella prueba, que «estaba mal ubicado» en la plaza de San Andrés, pues no solo molesta a los autobuses, sino también a los camiones de reparto. A la propuesta del PSOE, el concejal popular respondió que si lo que prefieren los socialistas son autobuses de gasoil de menor tamaño y que tampoco circulen por el Casco Antiguo los vehículos de reparto «de tamaño similar o mayor al de los nuevos autobuses».

Efectivamente, los autobuses ocupan «toda la calzada», pues ese es su espacio y aseguró que no son un peligro para los viandantes. Coslado apuntó que buena parte del centro es plataforma única, donde el peatón tiene preferencia y hay calles en las que cualquier vehículo, por pequeño que sea, invade el acerado porque son muy estrechas. «Tanto los autobuses de combustión que teníamos antes, como los eléctricos invaden zona peatonal en su trayecto, como todos los coches y camiones que pasan por el Casco Antiguo, todos, porque es imposible no hacerlo».

Los nuevos microbuses seguirán haciendo el recorrido del Casco Antiguo. «Su mayor beneficio es que son eléctricos, no contaminan y al pasar cerca de peatones, como no emiten gases contaminantes, no perjudican su salud», defendió Coslado, quien recordó que la recomendación del Gobierno central es que los cascos históricos los recorran vehículos eléctricos.