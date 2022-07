Su apariencia no trasluce preocupación tras las últimas posturas manifestadas por el sindicato mayoritario en la Policía Local, Aspolobba, que ha advertido de que los policías locales no volverán a prestar servicios extraordinarios voluntarios hasta que no perciban en sus nóminas la subida para la equiparación salarial con la Policía Nacional. Como en otras etapas de este conflicto, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, manifestó ayer que confía en que de nuevo se reconduzca y espera volver a negociar con el sindicato a la vuelta de las vacaciones, en septiembre.

Como se recordará, en junio, antes de la feria de San Juan, se firmó un acuerdo para la equiparación que no llegó a aprobarse en pleno porque el PP se echó atrás tras la revuelta protagonizada por trabajadores municipales que se manifestaron reclamando la subida de sus sueldos.

A la vuelta de la esquina está la Volta (ciclista) a Portugal, una de cuyas etapas entrará en Badajoz el próximo 6 de agosto. Al alcalde no le preocupa porque dice que la jefatura y los mandos de la Policía Local ya están trabajando en el dispositivo necesario para el que serán suficientes los recursos ordinarios existentes. «Así me lo han trasladado y lo que hay que hacer llegar a la ciudadanía es que no hay ningún problema en ese sentido». Después de esta cita deportiva se reanudará la programación de actividades culturales multitudinarias en Badajoz. La siguiente será la Noche en Blanco, que seguramente se celebrará el primer sábado de septiembre (día 3). El alcalde recordó que el Casco Antiguo está cubierto por un grupo especial y habría tiempo, si es necesario, para acudir a otros ayuntamientos para avisar a policías de otros municipios. Gragera estimó que tampoco para esta actividad se requiere mucha presencia policial pues está muy acotada.

En todo caso, el alcalde espera que dentro de la situación actual con la policía local «podamos intentar reconducirla, si no es ahora a partir de septiembre y podamos sentarnos y valorar la vuelta a la normalidad en la prestación de servicios». En este sentido, dijo estar convencido de que por ambas partes existe «voluntad de acuerdos»

Gragera sigue siendo el responsable de la de la delegación de la Policía Local desde que la popular María José Solana se quedó sin atribuciones. La reasignación está pendiente de que el PP ponga sobre la mesa otro nombre, pero no parece hacerlo. «Sin novedad», fue la valoración que realizó el alcalde ayer a este respecto.

En el aire está también la concesión de medallas con motivo del Día de la Policía, que no se aprobó en el pleno del lunes porque PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito votaron en contra de la urgencia. Sobre este tema, Gragera dijo ayer que no entiende «muy bien esa situación» porque «los policías que han visto reconocida su labor no son culpables de nada y me parece profundamente injusto». También con este problema se mostró confiado en que se resuelva y dijo que espera que en septiembre haya oportunidad de celebrar este día con normalidad y entregar estas medallas «que yo creo que son merecidas».