«Raro es el día que una persona no acabe con raspones y heridas en codos y rodillas», es una de las quejas de los usuarios de las pistas de vóley-playa de la margen derecha del río Guadiana principalmente por el estado del suelo, que desde que se crearon es de arena de obra con multitud de piedras y no arena fina de playa.

Desde hace años reivindican mejoras en las instalaciones, las únicas que hay en la ciudad junto con la pista de La Granadilla, una situación que ha empeorado con la pandemia. «Antes había una persona de mantenimiento que abría las verjas y pedía DNI para entrar», manifestó Sergio Nieto, que va a jugar allí desde el principio. Ahora están siempre abiertas e incluso se mete gente con los perros que hacen allí sus necesidades. Pero las protestas están enfocadas en el estado de las pistas.

En este caso hay dos y en una de ellas se ha quitado la red, pero no los postes de metal, para que se pueda practicar también balonmano playa, ya que hay tres equipo en la ciudad, como indicó el concejal de Deportes, Juan Pérez. Los usuarios de vóley-playa tienen un grupo de Whatsapp en el que están 130 personas, por lo que se reúnen muchos aficionados que se juntan con los de balonmano.

Además, tampoco disponen de las líneas del suelo o las varillas de la red para delimitar el campo y la arena, además de ser mala, escasea y a veces ven el cemento de abajo. Antes tenían un rastrillo para alisar los montículos que ya no está y la iluminación, de los 12 focos que hay, solo funcionan cinco. Estas son las principales reivindicaciones, aunque Nieto trasladó otras menos importantes como una manguera con agua para asentar la arena y que no levante polvo, que la valla que separa el campo del parque sea más alta para que no se escape la pelota o que la luz en verano no se apague a las 23.00 horas y dure más.

Unidas Podemos presentó el pasado pleno esta problemática como ya hiciera en abril del pasado año, algo que a la portavoz del grupo, Erika Cadenas, le parece una «desfachatez» y cree que es fácil de solucionar.

Por su parte, Pérez aseguró que deben compartir la pista con los aficionados del balonmano playa y que también tienen a disposición las instalaciones de La Granadilla. También anunció que han pedido presupuesto para poder hacer una pista más de cada modalidad, en un principio en el río, pero aún no se ha decidido y están estudiando las posibilidades.