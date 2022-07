Que con una diferencia de apenas unas horas se abriesen dos grandes socavones en distintas calles de Badajoz no fue casualidad ni coincidencia, según el razonamiento del portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, que cree que estos dos hundimientos, ocurridos el jueves de la semana pasada en la avenida Ramón y Cajal y en el cruce de San Juan con Moreno Zancudo, son el resultado de la escasas inversiones en la renovación de la red de agua por parte del Ayuntamiento de Badajoz que, además, según Cabezas, no saca rendimiento a las mejoras tecnológicas del sistema de telecontrol para la detección de fugas.

Los socialistas critican que en las dos últimas décadas las inversiones tanto en la red de abastecimiento como en la de saneamiento, han sido «insuficientes». Sobre la mesa pone datos: entre 2015 y 2019, la media de inversión anual fue de 346.000 euros. Además, Cabezas reprochó al PP y a Cs que no exista un estudio «serio ni no serio» sobre el estado del subsuelo donde las obras, según el portavoz del PSOE, no son «agradecidas» como las que se pueden acometer en la superficie, «aunque no sean imprescindibles». Los socialistas estiman que las cifras que se han ido dando desde el equipo de gobierno de la inversión que requiere la red para su puesto a apunto han ido variando de año en año, desde 106 millones a 180, pero con la media que el ayuntamiento destina, Cabezas calcula que no podría estar renovada hasta el año 2147, dentro de 125 años.

Cabezas lamentó además el retraso de la obra de renovación de las tuberías de la avenida Ricardo Carapeto y otras vías licitadas al mismo tiempo, previstas en el Plan de Impulso de 2019. El portavoz del PSOE recordó que en 2011 esta actuación en San Roque estaba anunciada por 400.000 euros y finalmente va a requerir 994.000. El socialista pidió que se agilice para que no interfiera en la campaña navideña.