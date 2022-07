No es necesaria una moción para que policías locales de otras localidades de la región cubran servicios extraordinarios si los de Badajoz se niegan, porque la posibilidad de estos acuerdos entre ayuntamientos está contemplada en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Badajoz, según apunta el presidente de su sindicato mayoritario, Aspolobba, Manuel Manzano, quien, por otra parte, advierte de algunos inconvenientes que pueden dar al traste con esta posible opción, que el exconcejal de Vox Alejandro Vélez planteó y salió adelante con el apoyo del resto de grupos municipales, salvo el PP, que se abstuvo.

«Es absurdo, un canto de sireñas, pues eso no hace falta votarlo porque la ley lo permite», criticó ayer Manzano sobre la aprobación de esta moción que, en su opinión deja en evidencia al PSOE y a Unidas Podemos, por apoyar una iniciativa de un concejal de extrema derecha, a quien tacha de «ignorante» por pedir que los policías locales vengan del resto de España, cuando la normativa solo permite que procedan de otros municipios extremeños. Como también «es una barbaridad» proponer que se publique la identidad de los policías que cubren estos servicios, pues lo impide la normativa de protección de datos.

Para Aspolobba «es lamentable» que el Ayuntamiento de Badajoz tenga que recurrir a policías locales de otras localidades para cubrir jornadas extraordinarias. «Si no cuidan de lo que tienen en casa, porque nos deben 50.000 euros, no es verdad que se estén fiscalizando», asegura Manzano, quien además lamenta «la cobardía» de los grupos políticos, por no abordar «la verdad». Esa «verdad» se refiere la falta de vehículos, la plantilla insuficiente y las comisiones de servicio que no se cubren «porque los policías de otras localidades no se vienen a Badajoz». Entre otros motivos porque, según el presidente de Aspolobba, sus ayuntamientos no se lo permiten. Advierte además de que tendrán que comprobar si planificar una bolsa de servicios extraordinarios con dietas y kilometrajes tiene su encaje en las partidas presupuestarias aprobadas, que son para policías de Badajoz, por lo que habría que habilitar un nuevo crédito. En todo caso, Manzano se pregunta qué policía de otros municipios a prestarse a cubrir servicios extraordinarios en Badajoz «con el curriculum que tiene este ayuntamiento, que no tiene buena predisposición a la hora de pagar». Por otro lado, a los posibles interesados ya les advierte de la repercusión en el IRPF cuando existe más de un pagador. «Cuando esos policías vengan aquí, que les digan la verdad», aconseja.

«Sinceramente», el presidente de Aspolobba cree que no habrá policías de otros municipios interesados en cubrir servicios en Badajoz «porque además los policías son corporativos y van a entender que es un despropósito». Así, apunta que esta solución se puede plantear puntualmente, como ocurre en la Feria del Toro de Olivenza, a la que acuden «tres o cuatro» policías de Badajoz, «pero no que se haga un servicio entero con policías de fuera, sería kafkiano». El presidente de Aspolobba no recuerda que Badajoz haya necesitado nunca policías locales de fuera, al menos en los 36 años que él lleva en el cuerpo. A la inversa, sí: a Olivenza, Almendral y Valverde de Leganés. Apunta que tampoco pueden hacer más porque no tienen gente. Aun así, recuerda que el convenio no se firma de un día para otro, pues debe ser aprobado previamentes por los plenos de los dos ayuntamientos, el receptor y el donante A la vuelta de la esquina está la Volta a Portugal, con una etapa en Badajoz el 6 de agosto y ya avisa de que no podrá salir con la cobertura necesaria.

Para Manzano, más que una bolsa de policías de fuera, habría que crear «una bolsa de políticos que no mientan, no sean cobardes ni traicioneros».

En todo caso, Manzano quiere dejar claro que los policías locales de Badajoz no se «echan a temblar» con estas intenciones del ayuntamiento, que «dejan al descubierto» a los grupos políticos. En concreto, acusa al PSOE de querer que los policías se cierren en banda porque «les conviene políticamente». «Les molesta que llegásemos a acuerdos porque cesamos nuestras protestas».

MEDALLAS / En el pleno no fue el único asunto que se abordó que atañe a la Policía Local. El equipo de gobierno intentó introducir por urgencia en el orden del día la aprobación de los beneficiarios de las medallas que se conceden con motivo del Día de la Policía Local, que se celebra en septiembre. PSOE, Unidas Podemos y Vélez votaron en contra y no pudo ni debatirse. Manzano asegura desconocer quiénes son los perceptores de estos reconocimientos, ni siguiera está de acuerdo con el sistema de elección ni «con ese chorreo de medallas», pero le parece «lamentable» la decisión de estos concejales «porque van contra la institución».