El alcalde de Badajoz desconfía de los plazos de la futura autovía con Cáceres

Después del fiasco del tren de alta velocidad, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, no se atreve a ser optimista con la futura autovía Badajoz-Cáceres, para la que el Consejo de Ministros acaba de autorizar 86 millones de euros destinados a la obra del primer tramo, de apenas 13,5 kilómetros. Debía de ser una buena noticia pero el alcalde pacense ha preferido valorarla con "cautela", según ha manifestado este miércoles, a preguntas de los medios de comunicación, tras asistir al minuto de silencio convocado por el ayuntamiento en memoria de la última víctima de violencia machista.

Gragera no se cree que el Gobierno central cumpla los plazos previstos "porque no se han cumplido nunca". "Llevamos 20 años esperando esto -ha apuntado - y todavía, quizá me equivoque, lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es el primer tramo, que no se ha sacado aún a licitación, veremos si en los próximos días se hace, veremos cuánto tarda en adjudicarse, cuánto tardan en comenzar las obras y terminarlas y veremos cuánto tardan en licitar y definir el trazado definitivo del resto de la autovía, que son otros 78 kilómetros que todavía no sabemos dónde están".

Por todo ello el alcalde de Badajoz prefiere pronunciarse con cautela y sobre todo "con un poco de incredulidad" debido "al cúmulo de atrasos, de retrasos e incumplimientos que se han producido en los últimos 20 años".

Tiene que reconocer que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros es "un paso importante", pues supone "el inicio", pero recalca que no deja de ser un tramo. "No caigamos en la trampa de vender que inauguramos tramos porque la última vez que lo han hecho no ha salido especialmente bien", ha comentado en referencia al Alvia. Por eso, dice que estarán pendientes de cómo avanza esta infraestructura tan necesaria y cuando comprueben el cronograma y empiecen a verse tramos podrán plantearse plazos para la puesta en servicio de esta autovía, la futura A-58. Ya sabe el alcalde de Badajoz que "no va a ser ni en 2023 ni en 2024 ni en 2025", aunque desea que al menos las dos capitales de provincia de Extremadura puedan estar unidas por la autovía en 2030. "Ojalá sea así", ha manifestado