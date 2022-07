El Ayuntamiento de Badajoz exige la dimisión de la ministra de Transportes, la delegada del Gobierno y el gerente de Renfe

Estaba cantado que el disgusto por el 'nuevo' tren daría de sí en el pleno ordinario que esta mañana celebra la corporación municipal de Badajoz. El orden del día incluía una moción de Ciudadanos para instar a la Junta de Extremadura a que defienda el derecho de los pacenses y del resto de los extremeños a un servicio de transporte ferroviario de calidad ante el Gobierno central. La moción se había previsto con anterioridad a los últimos problemas surgidos tras la inauguración oficial del presunto tren rápido, pero la concejala de Cs Lara Montero de Espinosa ha estado ágil y la ha actualizado y, además, el resto de los grupos de la oposición ha incorporado añadidos a través de transaccionales para incluir, además de la manifestación de indignación, la exigencia de que dimita el gerente de Renfe, Isaías Táboas Suárez (a propuesta del PSOE), de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco (a propuesta del concejal no adscrito, Alejandro Vélez) y de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a petición del PP. Unidas Podemos hubiese querido incorporar también al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al listado de dimisiones, pero la concejala proponente ha estimado que no tiene sentido porque no lo va a hacer.

La moción ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE, a pesar de que su portavoz, Ricardo Cabezas, ha hecho gala de autocrítica en todo momento. "Compartimos su indignación", ha señalado y ha reconocido "el cúmulo de despropósitos y desvergüenzas" que han tenido que soportar Badajoz y Extremadura, por lo que ha pedido la dimisión "inmediata" del presidente de Renfe. También la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas ha criticado "el paripé" de la inauguración a la que asistió el rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto que al mejor estilo de 'Bienvenido Míster Marshall' ha sido "un insulto". Vélez ha añadido la petición de que también dimita la delegada del Gobierno y el popular Jesús Coslado, tras reprochar a los socialistas sucesivos incumplimientos de sus gobiernos, ha pedido que se vaya la ministra. Cabezas le ha respondido que con el problema del tren "no se trata del y tú más, porque todos hemos fallado: el PP y el PSOE" y ha defendido que la delegada del Gobierno y el presidente de la Junta, han demostrado estar tan indignados como el resto de los extremeños.