La Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz (Aspolobba) ha denunciado que el ayuntamiento tiene contraída una deuda con la plantilla de la Policía Local, por la realización de servicios extraordinarios voluntarios en 2021 y este año, que asciende a los 50.650,50 euros. De este modo, del pasado ejercicio el montante adeudado es de 24.222,5 euros de 109 servicios que no se han pagado y siete en los que la cuantía remunerada no se ajusta a la que corresponde según el acuerdo plenario. Respecto a esta anualidad se incrementa un poco el precio con 26.428 euros puesto que son 110 los servicios extraordinarios voluntarios que no han cobrado los agentes y otros siete en los que hay que equilibrar la paga.

Cabe recordar que en el pleno de diciembre de 2019 se aprobó la tabla de precios para este tipo de servicios, que de lunes a viernes es de 140 euros para los turnos de mañana y tarde y 189 para los de noche, el sábado es de 189 euros para la mañana y 262,5 euros para la tarde y la noche y los domingos y festivos al reves, 262,5 para la mañana y la tarde y 189 para el turno de noche. El sindicato mayoritario en el cuerpo ha expresado que todas las cifras mencionadas con anterioridad son derivadas de eventos relevantes como los partidos de España-Georgia, Badajoz-Logroñés y Badajoz-Alcoyano de la Copa del Rey, la fiesta nacional, Halloween, el maratón, la manifestación contra la violencia de género, la visita de la reina, el festival del Guadiana, Nochebuena o Nochevieja, todos ellos en 2021. En cuanto a los de este año son la noche de Reyes, los partidos de fútbol Badajoz-Sanse y Badajoz-Real Unión, la noche del lunesal martes de Carnaval, el maratón, la recreación de los sitios y la Feria de San Juan. Para Aspolobba, los policías han cumplido «escrupulosamente» con sus obligaciones y compromisos para con la ciudad en su tiempo libre y de forma voluntaria. Si embargo, considera que no han recibido el mismo trato por parte del pagador y quien requiere los servicios, que es el ayuntamiento. El presidente de la asociación, Manuel Manzano, ha afirmado a este periódico que la realidad es esta, que el consistorio debe más de 50.000 euros, lo cual lo ha tildado de «barbaridad». «Eventos que se han cubierto con la buena voluntad y la predisposición de los policías locales que hemos cumplido para que no se cancelaran, porque la ciudad prospere y tenga una inyección económica», ha agregado. Manzano ha aseverado que, en relación con la Policía Local, el ayuntamiento debería «callarse y tratarla entre algodones porque les estamos sacando las castañas del fuego durante muchos años». Por este motivo ha reclamado, de una vez por todas, que se haga justicia y que nadie dude del compromiso que tienen que con la ciudad. Por otro lado, mañana se debatirá en el pleno una moción del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, sobre la creación de una bolsa de voluntarios de policías locales de otras localidades para que puedan cubrir los servicios extraordinarios de la ciudad, una medida que a Manzano le parece una «salida de tono más dentro de su populismo o atrevimiento». «Si quieren hacer el ridículo a nivel de toda España que vengan compañeros y les harán lo mismo», ha indicado a la vez que se ha preguntado si quieren tener deudas por todo el reino También ha manifestado que si los agentes son de la región seguramente tengan cobertura legal pero no sabe si de otras partes del país eso se puede hacer, además de que el ayuntamiento tendría que asumir dietas y kilometrajes. «Nosotros, si está dentro de la base legal, que vengan todos los policías que puedan, cuantos más mejor porque nos hace falta», ha dicho sobre esta propuesta que ha tachado de «absurda y cantos de sirena».