Alrededor de las 9.00 horas de esta mañana se ha producido un socavón de grandes dimensiones a las puertas del I.E.S. Castelar de Badajoz que ha dejado a un coche suspendido en el aire y que solo se mantenía por las ruedas traseras y el parachoque delantero, por lo que no ha sufrido ningún desperfecto. Un camión pluma ha conseguido levantar el vehículo, un Opel Astra oscuro, y apartarlo para que se lo llevara la grúa de la Policía Local posteriormente. Antes también habían quitado un Volkswagen Tiguan que estaba aparcado justo detrás. La policía no había conseguido contactar con el dueño del coche afectado, que es de una localidad cercana a Badajoz, según han informado a este periódico. Sobre las 11.00 horas ya se había despejado la zona y se había vallado para que no se acercara la gente.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, ha explicado que el motivo del hundimiento del suelo ha sido por el lavado de tierra a consecuencia de una fuga de agua. Lo que desconocía era si la tubería rota que lo ha provocado es una de riego que hace de aliviadero del estanque del parque de Castelar, que va a un pozo, o es otra diferente. «Tenemos que ver si estaban rotas de antes y ha sido lo que ha lavado o, por el contrario, muchas de ellas se han roto al hundirse el suelo. Los operarios ahora tendrán que sanear toda la zona, rellenarlo de bolo y luego ya echar hormigón por encima. Un camión se hunde en un gran socavón junto al puente Nuevo por la rotura de un colector Por su parte, el responsable del servicio de Policía Local, Javier Lozano, ha manifestado que les han avisado poco antes de las 09.00 horas y que enseguida se han desplazado al lugar de los hechos y se han encontrado con el socavón y el coche, un Opel Astara, a punto de venirse abajo. Según ha detallado, el hueco puede tener unos cinco metros de altura y unos ocho de largo. Fátima López, trabajadora en el IES Castelar, ha comentado a los medios que cuando llegaron al instituto no tenían ni luz ni agua y que en el acceso al parking del centro educativo había un coche aparcado y el suelo estaba un poco cedido. En cuestión de 10 o 15 minutos se ha agrietado y se ha desprendido, aunque por suerte no se han lamentado daños personales ni materiales. López ha dicho que han vivido momento de tensión porque pensaban que el suelo iba a ceder aún más. La policía ha tenido que cortar la avenida Santiago Ramón y Cajal. Esto ha provocado que las líneas de autobuses que pasaban por allí (la 6, 11, 13, 18 y dos microbuses) hayan tenido que desviar sus rutas.