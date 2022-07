No quiera hablar, por si lo que diga se vuelva en su contra. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera ha regresado hoy al ayuntamiento tras dos escasos días de vacaciones. Se marchó dejando en el aire el nuevo reparto de delegaciones tras el cese de atribuciones a la concejala popular María José Solana, que desde el 7 de julio, el día que Gragera firmó el decreto de avocación, no tiene responsabilidades en el ayuntamiento, no es teniente de alcalde y ya no está liberada. El PP tenía que poner sobre la mesa un nombre alternativo para encargarse de Policía Local, Inspección de Aguas y Compras y Contratación (que son las tres áreas que llevaba Solana), pero no lo hace y al alcalde no le queda otra que asumirlas. De momento no va a haber cambios y Solana estará sin atribuciones pues todo sigue igual que cuando el alcalde firmó el decreto, según ha reiterado esta mañana Gragera, que se ha mostrado reacio a volver sobre el asunto de la crisis del equipo de gobierno. "La situación que hay ahora es la misma que había el jueves y la que se plantea, no hay novedad, yo espero que la podamos normalizar en los próximos días y seguir trabajando". Normalizar es que cada concejal lleve las delegaciones que tiene que asumir según el reparto que hicieron PP y Cs al inicio de la legislatura. Pero hasta que eso ocurra "las asumiré yo".

Hoy se ha reunido la Junta de Gobierno Local, la primera con la silla de Solana vacía, pues la concejala popular que ya no forma parte y hoy, por tanto, se ha ausentado. Tampoco Gragera ha entrado a valorarlo. "Estábamos los que estábamos y ya está". Esta crisis del gobierno municipal su origen en el acuerdo alcanzado para el incremento retributivo a la Policía Local, del que el PP se desdijo después de haberlo firmado. El sindicato mayoritario en la Policía Local de Badajoz, Aspolobba, ya ha advertido esta semana de que desde este momento no realizarán jornadas extraordinarias voluntarias, lo que deja en el aire la celebración actividades con concentraciones ciudadanas. El alcalde tampoco ha mostrado preocupación al respecto. "Lo tenemos que ver en los próximos días, me reuniré con los mandos de la policía a ver cómo se organizan los diferentes servicios y si no se pueden organizar eventos, habrá que comunicarlo con tiempo a la gente". Sin más. El alcalde ha hecho estas breves declaraciones a la prensa, tras el acto de bienvenida a los grupos que participan en el Festival Folklórico Internacional de Badajoz, que se ha desarrollado en el salón de plenos del ayuntamiento.