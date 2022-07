La diversión se juntó ayer con el aprendizaje de culturas de otros países como Estados Unidos y México. El paseo de San Francisco fue testigo de la jornada de juegos tradicionales, enmarcada en el 41 Festival Folklórico Internacional de Extremadura, que los grupos American Rhythm Folk Ensemble y Viva Chihuahua, respectivamente, y la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz realizaron junto con niños del Centro Social del Gurugú, del colegio General Navarro y del Santa María Assumpta.

Los estadounidenses llevaron a cabo actividades relacionadas con las canciones infantiles ‘Hokey Pokey’, ‘The Farmer in the Dell’ y ‘Pop! Goes the Weasel’, todos ellos muy dinámicos y participativos, aunque al principio les costó explicarselo a los jóvenes. Por su parte los mexicanos presentaron ‘pato, pato, ganso’, en el que una persona seleccionaba a otra de un corro y las dos tenían que correr para ocupar el puesto que había dejado la segunda, y ‘las cebollitas’, en el que un grupo tenía que separar a otro que estaba agarrado como si fueran capas de cebolla.

Los pacenses jugaron a la cadena, una especie de pilla pilla que cada vez unía a más personas que la picaban, y a otro con un pañuelo que un participante pasaba a otro de un círculo y tenía que salir a correr detrás de él. Los niños pasaron una mañana muy agradable conociendo un poco las costumbres de estos países y los grupos disfrutaron enseñándoselas. Por otro lado.

Por otro lado, los representantes de México, junto con los de Bulgaria, y actuaron por la tarde en Pueblonue del Guadiana, mientras que los de EEUU, con los de Polonia, hicieron lo propio en Fuente de Cantos. Además, otra de las actividades programadas del festival es un desfile por la ciudad de todas las agrupaciones que se realizará a partir de las 11.00 horas y que recorrerá la avenida Ramón y Cajal, pasará por la Plaza de España, donde harán una pequeña representación, y llegarán hasta San Francisco. Asimismo, por la noche se producirá la primera gala.