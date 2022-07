"Cada policía local decide lo que hace con su tiempo libre, no ningún político mentiroso». Así de tajante se muestra Manuel Manzano, presidente de Aspolobba, el sindicato mayoritario en la Policía Local de Badajoz, tras saltar por los aires el acuerdo que firmó con el equipo de gobierno municipal para la equiparación salarial con la Policía Nacional. Una vez que el PP se desvinculó la semana pasada de este compromiso, los policías locales -todos, según Manzano- tienen claro que a partir de ahora no van a realizar «jamás» de forma voluntaria servicios extraordinarios para la ciudad y así se mantendrán, no hasta que se apruebe un acuerdo, sino hasta que no cobren en sus nóminas las mejoras salariales que llevaban meses negociando.

«No son amenazas, son hechos, porque nuestro tiempo libre lo administramos nosotros, no los políticos, visto lo visto», recalca Manzano. «Ahora sí tenemos un problema», avisa. Los servicios extraordinarios son necesarios en cualquier concentración ciudadana en Badajoz, desde un partido de fútbol en el Nuevo Vivero a la Noche en Blanco o Almossassa, porque los servicios ordinarios son insuficientes debido a que la plantilla es deficitaria.

GRAGERA NO LO SABÍA /En Aspolobba realizan varios análisis de lo sucedido. Por un lado, culpan directamente al PP de la ruptura del acuerdo, por desdecirse de lo que firman sus concejales. Antes de emitir el comunicado el jueves 7, Manzano recibió la tarde noche anterior una llamada de la ya exconcejala de Policía Local, María José Solana, pidiéndole una reunión urgente y le comunicó que el PP había decidido aplazar el acuerdo firmado por tres concejales del PP. «Me quedé a cuadros». Además Solana le confirmó que el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, no lo sabía. «Nosotros creíamos que los políticos del PP eran gente más seria de lo que me estaba demostrando Solana, no te puedes fiar de su palabra ni de su firma». En opinión de Manzano, la concejala ha tenido que acatar la disciplina de partido aunque «personalmente» no lo acepte. Así, el presidente de Aspolobba afirma que si hubiese estado en su lugar, no habría esperado a que el alcalde la cesara, sino que habría dimitido «al minuto siguiente», cuando su partido la avisó de que el acuerdo de la policía no saldría adelante. «¿Qué esperaba del alcalde, que la aplaudiese encima? El alcalde ha hecho lo que tenía que hacer». Como también tendrían que haber dimitido los otros dos concejales del PP que lo firmaron: Antonio Cavacasillas y Eladio Buzo, según Manzano.

Según el presidente de Aspolobba, el PP se desdijo por «un ataque de pánico», ante la actitud que mantenía el PSOE, que no acababa de desvelar su postura con la subida salarial de la policía, pues de su voto dependía que saliese adelante en el pleno. Manzano recrimina al portavoz socialista, Ricardo Cabezas, que haya ido «minando el acuerdo cada día». En su opinión, el motivo no ha sido otro que ha sentido «celos» por no aparecer en la foto con el alcalde y Solana firmando el acuerdo «que desatascaba y daba tranquilidad al ayuntamiento con la Policía Local». «Nos sentimos traicionados por el Partido Socialista Obrero Español como nunca le había ocurrido a la Policía Local», subraya Manzano.

El presidente de Aspolobba recuerda que Cabezas llegó a decir que los policías locales no tenían la formación ni el acceso equiparable a la Policía Nacional, cuando su compañero de grupo Javier Monroy es coordinador de formación en la Academia de Seguridad Pública.

Por otro lado, Manzano niega que el acuerdo de equiparación se firmase ‘in extremis’ tres días antes de la feria de San Juan, sino que fue fruto de año y medio de negociaciones, con informes técnicos de por medio, si bien reconoce que hubo un periodo sin conversaciones. Recuerda que todos los grupos políticos han defendido siempre estar de acuerdo con la equiparación salarial porque la consideraban una reclamación «de justicia». Por eso «jamás» pensaron que el PP se echase atrás «y por supuesto nunca nos planteamos el escenario de que el PSOE se encargase de dinamitarlo».

Según Manzano, Cabezas no quería que el acuerdo llegase a pleno, «porque se le iba a quitar la careta» cuando su grupo votase. Pero además, en Aspolobba reprochan al PSOE que no respete las mesas de negociación, donde los sindicatos han apoyado con mayoría el acuerdo de la Policía Local. Como no aceptan en Aspolobba que «políticos que cobran de dos administraciones» les critiquen que pidan mejoras salariales «en los tiempos que corren».

Respecto a las reclamaciones de los demás trabajadores municipales, Manzano insiste en que su sindicato firmará su mejora salarial, pero «tendrán que hacer los deberes» y presentar una propuesta. Eso sí, en Aspolobba no entienden que los políticos negocien directamente con los jefes de servicio en lugar de sentarse con los sindicatos que los representan.