El Ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a licitación la creación del parque periurbano de Las Vaguadas, un proyecto que el equipo de gobierno municipal anunció cuando se acordó el denominado plan de impulso, con un presupuesto de 750.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

El pliego de condiciones recoge que el nuevo parque, situado en el solar colindante con los depósitos de agua, entre la calle Parque de Las Cañadas y la avenida de Las Vaguadas, contará con un área de juegos infantiles, con un gran castillo y una tirolina doble (de 30 metros), en la zona más próxima a los depósitos, así como se adecuará un circuito canino como los que ya existen en otras zonas de la ciudad, un área de entrenamiento, sendas, zona de pic-nic, mobiliario urbano (papeleras y bancos), red de abastecimiento y alumbrado público y se reparará la pista de fútbol que ya existe.

El terreno disponible supera las cuatro hectáreas pero, según el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, se va a actuar en la mitad de la superficie aproximadamente. El proyecto incluye también adecuar la jardinería. Además en la zona baja donde ahora existen muchos pinos, con demasiada masa arbórea, se arrancarán los más pequeños, que se trasplantarán en la parte de arriba. A lo largo de toda la calle principal se colocará alumbrado público.

TRASLADO DE LA ROTONDA / Por otro lado, el ayuntamiento también sacó ayer a licitación por 990.441 euros el traslado de la rotonda de la avenida de Elvas, porque su ubicación no coincide con la que figura en el Plan General Municipal y por tanto no está a la altura de los viales perpendiculares de ambas márgenes, de manera que conecta con los nuevos sectores en desarrollo y con el campus universitario. La obra, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, se acometerá por fases, para así no tener que cortar el tráfico en ningún momento durante el desarrollo de los trabajos. Urueña adelantó que van a aprovechar para verter una capa de aglomerado en una de los sentidos de la avenida entre dos rotondas. En el momento en que la urbanización de los sectores de la margen izquierda termine, habrá tres avenidas paralelas para poder dividir el tráfico. El concejal apuntó que ya va a comenzar la segunda fase del sector donde está Decathlon y también el que incluye el parque Ascensión.

456.300 EUROS / Es el presupuesto base de la obra de demolición que acaba de licitar el Ayuntamiento de Badajoz para hacer desaparecer las instalaciones de la antigua estación depuradora (Etap) de la presa de Villar del Rey. Las instalaciones ocupan una superficie construida de 3.300 metros cuadrados, la mayoría de muros macizos de hormigón, y se tienen que derribar debido al peligro que representan por su estado ruinoso. Según recoge el pliego de condiciones, frecuentemente los jóvenes de poblaciones cercanas se reúnen en este lugar, lo que supone un riesgo real, ya que existen importantes diferencias de nivel, de hasta dos pisos de altura, entre las ruina. Si ocurriese un accidente, la responsabilidad recaería en el ayuntamiento, que ahora ha decidido proceder al desmantelamiento y demolición de esta depuradora, desde la que se trataba el agua y se bombeaba a Badajoz y que quedó en desuso por tamaño y tecnología obsoleta.