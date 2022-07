Es un hecho. La concejala popular María José Solana ya no lleva en el Ayuntamiento de Badajoz las delegaciones de la Policía Local, Compras y Contratación e Inspección de Aguas ni tampoco es la teniente de alcalde séptima, lo que supone que no formará parte de la Junta de Gobierno Local. El decreto que el pasado jueves, 7 de julio, firmó el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, para cesarla de todas sus atribuciones, ha salido publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que significa que la decisión entra en vigor hoy mismo. Solana ya no tiene responsabilidades municipales. Según declaró ayer a este diario, mantendrá su acta de concejal. Lo que está por ver es si continuará liberada, es decir, cobrando con dedicación exclusiva, como el resto de miembros del equipo de gobierno. Los 14 concejales que integran el gobierno de coalición tienen dedicación exclusiva o parcial y todos tienen delegaciones.

El cese de Solana por el alcalde tiene su origen en la decisión del PP de desvincularse del acuerdo de equiparación salarial alcanzado con la Policía Local, que firmaron el propio alcalde, la concejala popular y también la responsable de Recursos Humanos, Hitos Mogena, de Cs, y los populares Antonio Cavacasillas (portavoz y primer teniente de alcalde) y Eladio Buzo (Economía y Hacienda). El jueves de la semana pasada el PP sorprendió con un comunicado en el que manifestaba que tenían que repensar lo firmado para extender la subida salarial al resto de trabajadores del ayuntamiento, que ese mismo día tenían anunciada una manifestación ante el ayuntamiento, encabezada por jefes de servicio. Estos mismos trabajadores se habían reunido el día anterior con el alcalde para intentar un acercamiento que conllevase la negociación de una subida para todos los empleados, pero se levantaron de la mesa sin opción al diálogo por parte de Gragera, que seguía adelante con el acuerdo de equiparación salarial para la policía. En esa reunión estuvo Cavacasillas, que no manifestó acuerdo ni desacuerdo. La mañana siguiente los populares emitieron el comunicado por el que se desvinculaban de lo firmado para la Policía Local y el alcalde reaccionó cesando de sus funciones a María José Solana, que ha estado 7 años al frente de la Policía Local. Gragera alegó "falta de confianza". Ese día firmó el decreto de cese, que hoy entra en vigor. Pero ni el PP ni Cs han decidido quién se encargará de las delegaciones ahora huérfanas. Ayer hubo una reunión y no se puso sobre la mesa ningún nombre alternativo.