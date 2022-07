No había hecho declaraciones aun siendo la protagonista -a su pesar- de la última gran crisis en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz. La concejala popular María José Solana fue cesada de todas sus delegaciones por el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, el jueves pasado, después de que el PP se desvinculase del acuerdo de subida salarial para la Policía Local. El alcalde justificó la decisión en la «pérdida de confianza», pero no se lo comunicó a ella directamente. Es lo que aseguró ayer Solana, que se enteró de la decisión de Gragera por las «filtraciones» a los medios de comunicación, antes incluso de que se lo dijese su portavoz y coordinador local del PP, Antonio Cavacasillas, con quien Gragera sí habló.

«A mí nadie me ha dicho nada del cese. Ignacio Gragera ni me ha llamado a su despacho para informarme -no para discutirlo-, ni me ha avisado ni me ha comentado absolutamente nada», aseguró la concejala popular en declaraciones a este diario. Tampoco ella lo ha llamado para pedirle explicaciones «Me he enterado por los medios de comunicación y porque se lo ha dicho a mi compañero Antonio Cavacasillas», recalcó la concejala, que se negó a entrar en ningún tipo de valoración sobre lo que está sucediendo en el ayuntamiento ni sobre su intervención en los acuerdos con la Policía Local. La concejala popular ya cuenta con que carece de delegaciones, pero no dejará el acta. En eso fue rotunda. Sobre su futuro inmediato se limitó a señalar: «Yo haré lo que me diga mi partido, siempre».

Cuál será la situación de Solana en la corporación está por ver: si mantendrá alguna atribución (tenía Policía Local, Inspección de Aguas y Compras y Contratación), si permanecerá en la junta de gobierno o continuará liberada, como los 14 concejales que conforman el equipo de gobierno.

Ayer mantuvieron una reunión el alcalde y Cavacasillas. La principal conclusión que ambas partes trasladaron a la salida es que PP y Cs mantienen el pacto de gobierno. Pero de este encuentro se esperaba algo más: decidir qué concejal del PP asumirá las delegaciones de Solana. En este tema no se avanzó. El PP defendió el viernes que su única propuesta seguiría siendo que esta concejala continuase con sus atribuciones, después de considerar que el cese firmado por el alcalde había sido «un arrebato». Parece que los populares ya no se mostraron tan vehementes. El alcalde firmó el decreto de avocación el pasado jueves, 7 de julio y a última hora de la mañana de ayer estaba en Intervención. Ahora se tendrá que publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según declaró ayer el alcalde a este diario, no hay vuelta atrás y el decreto sigue adelante. Pero Gragera no quiso meter el dedo en la herida y se ha limitó a señalar que en estos momentos «hay una situación en la que debemos seguir trabajando, María José Solana está en la situación que está y vamos a continuar hablando», porque reconoció que «es complicada». «Vamos a encajar la situación en la medida en la que estemos todos cómodos», insistió, al tiempo que mencionó que en el encuentro de había existido «buena interlocución» entre ambas partes.

Cavacasillas, por su parte, no quiso hablar. El PP se remitió a un escueto comunicado tras la reunión, que solo recogía que «la voluntad y el compromiso es seguir avanzando en el acuerdo de gobierno local que ha sido fructífero y debe seguir siendo la línea para afianzar los grandes proyectos de desarrollo que la ciudad tiene por llegar y hacerse realidad». Sin la menor referencia a Solana.

Según el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas «es injusto que haya tomado como cabeza de turco a Solana». Cabezas compareció ante la prensa para valorar la «crisis» abierta en el gobierno de coalición. El PSOE descartó una moción de censura y propuso a PP y Cs que firmen su tercer pacto (el primero lo rubricaron al inicio de la legislatura y el segundo con el exconcejal de Vox Alejandro Vélez hace un año para que diese su voto a la investidura de Gragera). Este tercer acuerdo debería incluir, por un lado «un pacto de no agresión» para que «no se pisen el cuello» en los meses que quedan por delante y «garantizar un fin de legislatura tranquilo». Por otro, que negocien con todos los grupos políticos cuestiones que trascienden a la legislatura, como la subida salarial para todos los trabajadores municipales y el problema de los aparcamientos. «Badajoz necesita un equipo de gobierno sólido», defendió Cabezas.