Aunque la ley no impide que se pudiese presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Badajoz a diez meses de la convocatoria de elecciones municipales, el grupo socialista considera que "no procede" por el momento que vive la ciudad, con numerosos proyectos e inversiones llamando a la puerta, pues una moción de censura supondría tener votarla, la investidura y el reparto de delegaciones entre el nuevo equipo de gobierno, lo que implicaría paralizar la maquinaria administrativa.

Así lo ha expresado este lunes el portavoz municipal del PSOE, Ricardo Cabezas, que ha comparecido ante la prensa para valorar la "crisis" abierta en el gobierno municipal de coalición y cuyo último eslabón ha sido el cese de delegaciones a la concejala popular María José Solana por parte del alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos. En teoría el decreto del alcalde tuvo que firmarse el pasado viernes, pero Cabezas no tiene constancia de que exista pues, debería por la Secretaría General y por Intervención, para su traducción presupuestaria, y no ha ocurrido. "Nadie ha visto ese decreto", ha insistido el portavoz socialista.

El PSOE no va a reaccionar ante la situación de crisis, pero sí pide que lo hagan el PP y Ciudadanos y lo hagan "por el interés general" de la ciudad, a la que, según Cabezas, deberían pedir perdón por lo que está ocurriendo. Lo que proponen los socialistas a los otros dos grupos que integran el equipo de gobierno municipal es que firmen su tercer pacto (el primero lo rubricaron al inicio de la legislatura y el segundo con el exconcejal de Vox Alejandro Vélez hace un año para que diese su voto a la investidura de Gragera). Este tercer acuerdo debería incluir, por un lado "un pacto de no agresión" para que "no se pisen el cuello" en los meses que quedan por delante y "garantizar un fin de legislatura tranquilo". Por otro lado, les pide que negocien con todos los grupos políticos del ayuntamiento cuestiones que trascienden a la legislatura, como son la subida salarial para todos los trabajadores municipales y poner solución a los problemas de aparcamiento con la construcción nuevos estacionamientos subterráneos.

Para la subida salarial, los socialistas defienden que haya negociación colectiva, que se revise la catalogación de puestos de trabajo y se apruebe una nueva RPT. Negociación colectiva para la subida pero sin amortizar plazas ni incrementar los impuestos, han sido sus condiciones.

Cabezas entiende que el ayuntamiento pacense "no puede permitirse ser objeto de crítica de los pacenses y estar en boca de todo el mundo" como, en su opinión, está sucediendo, porque "el gobierno municipal está sumido en un auténtico laberinto". "Badajoz necesita un equipo de gobierno sólido", ha defendido el portavoz del PSOE. Hoy estaba prevista una reunión entre Cs y PP para encauzar la situación. Los populares tendrían que decidir quién asume las delegaciones de Solana pero el viernes el PP insistió en que sigan siendo responsabilidad de Solana. Hay que tener en cuenta que el acuerdo de coalición firmado al inicio de legislatura entre ambos grupos incluía el reparto de competencias entre ambos, que en teoría debe respetarse.

En cuanto al cese de las atribuciones de Solana, Cabezas no entiende que Gragera lo justifique alegando que el PP se ha desmarcado del acuerdo con la Policía Local, que esta concejala apoyó, lo que se traduce en que una pérdida de confianza por parte de su propio partido. Pero el portavoz socialista recuerda al alcalde que él mismo firmó el acuerdo y que, por lo tanto, debía saber qué es lo que firmaba, y que también lo hicieron su concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, y el concejal popular de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, a quienes también deberían cesar, no así al primer teniente de alcalde, el también popular Antonio Cavaasillas, pues Cabezas cuenta con que Gragera no lo hará.