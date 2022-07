El PP y Cs mantienen el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz. Es la principal conclusión de la reunión que han tenido hoy el alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, con el primer teniente de alcalde y portavoz municipal del PP, Antonio Cavacasillas, tras la crisis abierta el jueves de la semana pasada entre ambos grupos, a raíz de que el PP se desvinculase del acuerdo de subida salarial firmado para la Policía Local, decisión que llevó al alcalde, por su parte, a cesar a la concejala popular María José Solana de sus competencias (Policía Local, Inspección de Aguas y Compras y Contratación).

Que el pacto que mantiene a Gragera en la alcaldía va a seguir adelante es la principal conclusión que ambas partes destacan de la reunión de hoy. Pero de este encuentro se esperaba algo más: decidir qué concejal del PP asumirá las delegaciones de Solana. En este tema no se ha avanzado. El PP defendió el viernes que su única propuesta seguiría siendo que esta concejala continuase con sus atribuciones, después de considerar que el cese firmado por el alcalde había sido "un arrebato". Parece que los populares ya no se muestran tan vehementes. El alcalde, Ignacio Gragera, firmó el decreto de avocación el pasado jueves, 7 de julio y ha llegado a última hora de esta mañana a Intervención. Ahora se tendrá que publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Según ha declarado el alcalde a este diario, no hay vuelta atrás y el decreto sigue adelante. Pero Gragera no ha querido meter el dedo en la herida y se ha limitado a señalar que en estos momentos "hay una situación en la que debemos seguir trabajando, María José Solana está en la situación que está y vamos a continuar hablando", porque reconoce que "es complicada". "Vamos a encajar la situación en la medida en la que estemos todos cómodos", ha insistido, al tiempo que ha mencionado que en el encuentro de hoy ha existido "buena interlocución" entre ambas partes.

Cavacasillas no ha querido hablar. El PP se remite a un escueto comunicado emitido por su partido tras la reunión, que solo recoge que "la voluntad y el compromiso es seguir avanzando en el acuerdo de gobierno local que ha sido fructífero y debe seguir siendo la línea para afianzar los grandes proyectos de desarrollo que la ciudad tiene por llegar y hacerse realidad". Sin la menor referencia a María José Solana.