La nave sin uso de Cerro Gordo de Badajoz será un concesionario industrial

Miles de coches y camiones pasan a diario por la salida 395 de la autovía A-5 a la altura de Badajoz, van por la carretera N-V entre la ciudad y Talavera la Real o suben y bajan de la barriada de Cerro Gordo. Todos ellos tienen algo en común que, por la costumbre y después de tanto tiempo, llega a pasar desapercibido, y es la vista de un enorme complejo de 40.000 metros cuadrados, con una gran nave y bastante espacio de aparcamiento, contiguo al acceso al barrio pacense y que lleva abandonado desde hace casi una década.

Sin embargo, esa situación de abandono va a cambiar dentro de poco tiempo puesto que la empresa Veimancha S.A., concesionario oficial de la marca Iveco, ha adquirido esas instalaciones hace aproximadamente un par de meses para volver a darle uso. Según explicó el gerente de la empresa en Extremadura, Francisco Durán, a este periódico, se convertirá en un centro de exposición en condiciones que servirá para la concesión de vehículos industriales de la marca mencionada con anterioridad, al igual que de Piaggio.

La compañía, creada en Ciudad Real, se expandió a Extremadura hace pocos años y actualmente cuenta con tres sedes en la región: en el polígono industrial Las capellanías de Cáceres, en el polígono industrial El Prado de Mérida y la tercera en el polígono industrial El Nevero de Badajoz. Durán detalló que las instalaciones de las que disponen en la capital pacense se les han quedado pequeñas, además de que están en una situación de alquiler y preferían tener algo en propiedad.

Con el objetivo de seguir creciendo se han embarcado en este nuevo proceso, el cual les va a suponer un cambio importante porque les va a permitir mucho aumento de la actividad. en este sentido, afirmó que ahora mismo, en su ubicación del polígono, solo tienen los camiones que van a arrendar o a entregar inmediatamente y es en Mérida donde suelen estar los vehículos por norma general porque allí disponen de más espacio para guardarlos. Una vez se produzca el traslado, también contarán con sitio en Badajoz para exponerlos.

El motivo que les ha llevado a seleccionar estas nuevas instalaciones es que se encuentran muy bien ubicada en relación con el sector comercial en el que se mueve la empresa. Así, está justamente pegada a la autovía A-5, una carretera con mucho tránsito de camiones entre Madrid y Lisboa. También lo tiene, aunque en menor medida la N-V por las fábricas que hay en las pedanías de Villafranco del Guadiana y Balboa, así como en Talavera. Eso sí, Durán no ha podido especificar los plazos porque la compañía desarrolla tres proyectos más en otras zonas. «Estamos contentos porque queremos asentarnos definitivamente en Extremadura», agregó.

Cerro Gordo/ El presidente de la Asociación de Vecinos de Cerro Gordo, Antonio Osorio, consideró que es bueno tener aquello ocupado para que no se meta la gente allí, aunque la verdad es que hubiesen preferido algo más parecido a un centro comercial o similar, algo grande para los vecinos. De todos modos es consciente de que tiene poca potestad para decidir sobre el uso de la nave al tratarse de un edificio privado pero vio bien que haga algo, ya que llevaban mucho tiempo vacío. Sobre la posibilidad de que pudieran ser unas instalaciones deportivas, confirmó que ya se comentó hace tiempo, de manera informal con las administraciones, lo de hacer un pabellón o algo así. El problema de esa nave es que está llena de columnas por el medio, no es un espacio libre del todo y no se podía llevar a cabo.

El complejo se inauguró en 2007 como el cash & carry de ferretería mas grande del país de la cadena Benítez Guillén, aunque la crisis hizo que cerrara. En septiembre de 2015 se produjo un incendio en uno de los sectores de la nave que afectó al techo y se quemaron palés, basura y material de desecho.