Hacer sentir y disfrutar es el objetivo que la bailaora Eva Yerbabuena se marca para sus espectáculos y con esa mentalidad actuará esta noche, a partir de las 22.00 horas, en el auditorio municipal Ricardo Carapeto, para cerrar la XIII edición del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz. En este sentido, se dejará sobre las tablas todo el arte y el flamenco que lleva por dentro, no se va a guardar nada durante la hora y diez o y quince minutos que dura la función. «Cada vez que uno trabaja es como si fuese la última vez que fuera a trabajar», reconoce.

Para ello no se presentará sola al público pacense, si no que estará acompañada de voces maravillosas como son las de Segundo Falcón, Antonio el Turry y Miguel Ortega, además de la percusión de Daniel Suárez y la guitarra de Paco Jarana. Los aficionados al flamenco podrán escuchar y ver diferentes estilos como fandangos abandolaos, martinetes, peteneras, alegrías o soleás. Asimismo, ha asegurado que a ella le encantan los tangos y los jaleos extremeños, por lo que a lo mejor prepara alguna sorpresa que no ha querido desvelar.

No es la primera vez que mostrará su talento en una tierra flamenca por excelencia como es Badajoz, si no que ya ha trabajado en la ciudad en otras ocasiones y considera que el público es maravilloso, que acude a estos eventos con muchas ganas y que respeta mucho este tipo de cultura. En este sentido, además de la familia del Porrina, ha asegurado que conoce bailoaras y cantaores pacenses de diferentes generaciones porque es una persona muy curiosa. «Hay gente muy buena», expone esta laureada artista.

A su modo de ver, es un poco complicado definir cómo es su baile porque piensa que no se trata de entenderlo, si no que lo principal es poder sentir la pasión que transmiten. Lo ha comparado con la pintura y ha puesto de ejemplo que ella puede que no conozca las técnicas o los estilos pero que no por eso va a dejar de ir al Museo del Prado. «Así es como se enamora uno de un estilo, de una forma de expresión y eso es siempre lo que le aconsejo a la gente que haga», ha agregado. A su juicio, lo bonito y mágico que tiene el flamenco es esa mezcolanza de estilos diferentes que lo engrandecen. Además se aúnan los tres pilares, el cante, la guitarra y el baile.

Eva Yerbabuena, junto con sus acompañantes, son los encargados de cerrar esta edición del Festival de Flamenco y Fado, que por parte de esta última tendrá como representantes a Camané y Mário Laginha. Precisamente este tipo de música portuguesa lo conoce, le encanta y le parece maravilloso, por lo que ha destacado lo especial que será poder compartir el escenario con ellos. «Todo lo que son culturas populares que cuentan la idiosincrasia de una ciudad, de una cultura o de unas costumbres es fantástico», aseveró.