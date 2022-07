Con el premio Odeón al mejor álbum flamenco y la nominación al Grammy Latino por mejor álbum de música flamenca en 2021 por ‘Amor’, el cantaor Israel Fernández con Diego del Morao a la guitarra actuarán a partir de las 22.00 horas, junto con la cantante portuguesa Fábia Rebordão, en el XIII Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, en el auditorio municipal Ricardo Carapeto. Se trata de un trabajo del que están muy orgullosos, según contó a este periódico, porque les ha dado muchas alegrías tanto por los galardones como porque el público joven lo ha acogido muy bien.

Durante el espectáculo, que durará entre 50 minutos y una hora y 10 minutos, Fernández pondrá todo su corazón y cariño y el público podrá contemplar un cante desde la verdad, el de un aficionado al cante desde muy pequeño. «No me guardo nada en el escenario, me entrego por completo», aseguró el toledano. Además, entremezclará sus canciones con letras populares por soleá o seguidilla, así como algún tango o fandango extremeño como guiño a la tierra. Eso ya será una sorpresa y según como se desarrolle el concierto y la unión que tenga con el público, porque en ese aspecto no lo tiene tan medido y prefiere dejarlo un poco a la improvisación.

No es la primera vez que toca en Badajoz, el año pasado acturó en el palacio de congresos Manuel Rojas, y guarda un buen recuerdo de los espectadores, por lo que salió con buena energía al escenario. También conoce la ciudad por uno de los estandartes del flamenco, el Porrina, del que dijo que es uno de sus ídolos de la infancia y los primeros cantes de Fernández fueron por él.

El cantaor y el guitarrista estarán acompañados a las palmas por Marcos Carpio y Pirulo y a la percusión por Ané Carrasco.