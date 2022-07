El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha confirmado esta mañana en rueda de prensa que ha cesado a la concejala popular María José Solana de sus competencias en Policía Local, Compras y Contratación e Inspección de Aguas por una «pérdida de confianza» que culminó este jueves con el aplazamiento del PP del acuerdo para la subida salarial de la Policía Local. Gragera entiende que fue Solana quien lideró las negociaciones para que el acuerdo se firmase y por ello decidió destituirla de sus funciones con el objetivo de que las delegaciones tengan un nuevo impulso. A su juicio, considera que la firma del acuerdo para la policía fue por una equivocación enorme del PP, más que por la maldad de desacreditarlo, pero han sido muchas las equivocaciones en los últimos meses. Según ha explicado, se lo comunicó al portavoz popular, Antonio Cavacasillas y firmó el decreto de avocación de las competencias delegadas. Además este viernes ha solicitado al grupo popular que designe nuevos representantes para esas funciones.

Gragera ha indicado que ahora es decisión de Solana continuar con su acta de concejal o no, que no tiene ningún problema en que continúe y esperará a ver que edil o ediles les comunica el PP para adoptar las funciones que, provisionalmente va a tener él.

«No es fácil», ha declarado sobre esta situación que provocará tensiones pero que cree que es lo mejor para intentar pasar página, empezar de cero y que todos puedan volver a funcionar con normalidad para mejorar la crispación que existe en los diferentes servicios municipales. Además, ha asegurado que por su parte no se va a romper el pacto de gobierno que firmaron en 2019 porque mantiene su confianza en los otros concejales. Así ha repetido que está claro que no pasan por su mejor momento pero eso no significa que no puedan seguir trabajando y que no tenga sentido el acuerdo.

Sobre la petición de dimisión del PSOE, ha aseverado que no lo va a hacer y ha destacado que es una forma más para intentar desestabilizar y provocar debates que no tienen recorrido. «En un momento de crisis lo que intenta es sacar rédito», ha agregado.