El sindicato CSIF, mayoritario en el Ayuntamiento de Badajoz, ha convocado a los trabajadores municipales a una concentración, que tendrá lugar el próximo martes 12 de julio, como respuesta a la «poca sensibilidad» del equipo de gobierno hacia la totalidad de la plantilla.

CSIF rechaza que el gobierno municipal haya «apartado» a la «mayoría» de los trabajadores del acuerdo al que ha llegado con un sindicato policial, que además «no tiene representación en la mesa general de negociación», en referencia a Aspolobba.

En este sentido, CSIF califica de «intolerable» que desde el consistorio se quiera «ratificar» ese pacto en el próximo pleno a finales de julio. A su juicio, esta «nefasta» decisión que se ha tomado de forma «unilateral», ha «roto» el principio de la «buena práctica» de negociación «al favorecer, con un incremento salarial notable, sólo al colectivo de la Policía Local».

Así, a través de una nota de prensa, CSIF reclama una negociación «justa» en la que se valore y se tengan en cuenta las funciones laborales que desempeñan los empleados públicos del ayuntamiento. Una situación que «obliga» a CSIF a preparar y llevar a cabo «todas las medidas de presión posibles hasta que el equipo de gobierno rompa este acuerdo, injusto con todos los trabajadores, incluida la Policía Local y con la ciudad de Badajoz».

Con ello, entiende que los responsables municipales no deben hacer «oídos sordos» a las demandas de este sindicato y debe comenzar una negociación «seria» en la que se reconozca el «valor» de los servicios públicos y se apueste por modernizarlos. «A partir de aquí deben ser atendidas, de una manera justa, las reivindicaciones económicas de todos los empleados públicos», añade. Finalmente, CSIF explica que ha tomado la decisión de iniciar distintas movilizaciones mientras los gobernantes municipales no flexibilicen su posición y se sienten a negociar «en el lugar indicado para ello, que no es otro que la mesa general de negociación, órgano legítimamente elegido por los trabajadores».