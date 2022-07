La Junta de Extremadura estudiará la falta de aulas para niños de 3 años en el colegio de Cerro Gordo de Badajoz

Algunas de las familias de los niños de 3 años que se han quedado sin plaza en el colegio de Cerro Gordo el próximo curso han mantenido este martes una reunión con el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, a quien le han expuesto la problemática. Laura Vila, madre de una niña en esta situación, ha explicado a este periódico que el secretario les transmitió que hablaría con la inspección y con el director del centro para buscar una solución, que para ella podría pasar por levantar una planta más. Ampliar ratios y aulas parece descartado y Vila tiene claro que no matriculará a su hija en otro colegio porque no le da seguridad el autobús y no tiene medios para desplazarse. «Yo no voy a desistir hasta que me den una solución», declaró.

Desde la Consejería de Educación han asegurado que Amaya se ha comprometido a «estudiar minuciosamente» cómo finaliza el proceso de escolarización a mediados de septiembre, pero han remarcado que no hay aulas libres y que los estudiantes cuentan con plaza asegurada en un centro de la zona de influencia de Cerro Gordo.