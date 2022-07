"Desilusionados y menospreciados". Así dicen sentirse los representantes de los trabajadores municipales que esta mañana se han reunido en el Ayuntamiento de Badajoz, con el alcalde, Ignacio Gragera, para abordar posibles mejoras retributivas para toda la plantilla tras el acuerdo alcanzado con la Policía Local, cifrado en 2 millones de euros. Esta reunión era el resultado de las protestas que vienen protagonizando las últimas semanas los trabajadores municipales. Ya se han manifestado tres veces para reclamar un trato igualitario. Según los trabajadores, la idea con la que habían sido citados era que hoy el alcalde les presentaría una propuesta, pero no lo ha hecho. No así la representación de los empleados públicos, que ha puesto sobre la mesa las dos opciones que defienden. Además, en el encuentro Gragera ha dejado claro que el acuerdo con la Policía Local sigue adelante.

La reunión, que estaba convocada a las ocho de la mañana, ha durado apenas una hora y los trabajadores han terminado levantándose de la mesa ante la falta de avances por parte de la representación del equipo de gobierno. Según ha manifestado el coordinador de jefe de servicios, César Rodríguez Arbaizagoitia, es pronto para concretar si van a ejercer alguna medida de protesta, pues aún tienen que reunirse con todos los trabajadores del ayuntamiento "para tomar una decisión en común". Al salir de la reunión se han planteado realizar una huelga de "bolis caídos", de manera que cada trabajador se limitaría a realizar las funciones que vienen recogidas en la catalogación de sus puestos de trabajo. Pero aún está por decidir.

Además del alcalde, a la reunión ha asistido la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, y el primer teniente de alcalde y portavoz del grupo popular, Antonio Cavacasillas. Entre la representación de los trabajadores municipales han estado jefes de servicio, jefes de sección, administrativos, encargados y oficiales.

Los trabajadores han puesto sobre la mesa dos propuestas. La primera consiste en la equiparación salarial para todos los trabajadores "igual a la de la Policía Local", con el compromiso de que ambas se tramiten de manera simultánea, según han trasladado a través de un comunicado. Esta equiparación estaría cuantificada en torno a 8 millones de euros (incluida la Seguridad Social). Juan José Jerez, jefe de negociado de Presupuestos y Contabilidad, ha explicado que esta cifra no es el resultado de una regla de tres sino que han extrapolado la equiparación acordada con los policías locales al resto de los trabajadores municipales, según los niveles. Así, la misma subida acordada para un policía local del grupo C1 (6.300 euros en tres años) se aplicaría a un administrativo; un jefe de negociado como un oficial de policía, un jefe de sección como un subinspector y un jefe de servicio como un inspector. Excepto el superintendente, al que se le incrementa el salario en 25.000 euros en tres años y ganaría más que lo habilitados nacionales, según apunta Juan José Jerez.

Jerez señala que si la propuesta de los trabajadores fuese igualarse con lo que se cobra en ayuntamientos de igual población que Badajoz, la subida que pedirían "sería más todavía"

La segunda opción que los trabajadores han planteado, "a nuestro juicio mucho más justa y razonable", consiste en la paralización del acuerdo firmado con la Policía Local, y que se retomen las negociaciones apostando por una propuesta común para todos los trabajadores del ayuntamiento, incluyendo también a los policía locales.

Según los trabajadores presentes en la reunión, ambas propuestas han sido rechazadas por parte del alcalde, "sin dar ninguna alternativa". "Nos ha pedido tiempo para estudiar la capacidad económica del ayuntamiento para hacer frente a esa propuesta, pero sin comprometerse de momento a nada", recoge el comunicado.

Según avanzó el alcalde en la entrevista que publica hoy este diario, ha pedido a los servicios municipales que le informen desde criterios técnicos cuál es la capacidad del ayuntamiento para valorar las propuestas de los trabajadores y plantear opciones. En esta misma entrevista también ha dejado claro la petición de 8 millones de euros "no es realizable". Pero Gragera no ha aportado hoy ningún informe, para decepción de los trabajadores presentes en la reunión, que no entienden qué es lo que se tiene que valora y no saben si el informe es legal o económico, "porque para el acuerdo de la Policía Local no han solicitado ningún informe", critica Juan José Jerez.

Los trabajadores del ayuntamiento se reunirán para estudiar las medidas a tomar. Ni el alcalde ni la concejala de Recursos Humanos tienen previsto valorar el contenido la reunión y no van a realizar declaraciones, según la respuesta a la petición de este diario.