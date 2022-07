Acaba de cumplirse un año desde que Ignacio Gragera, de Ciudadanos, se aferró al bastón de mando del Ayuntamiento de Badajoz, cumpliendo así al acuerdo alcanzado al principio de esta legislatura con el PP, por el que se repartía la alcaldía con el popular Francisco Javier Fragoso, que abandonó la corporación. Un año por detrás y otro por delante. Gragera tiene solo 4 concejales de 27, pero se le ve cómodo y hasta relajado, a pesar de los problemas de los últimos meses.

-Antes de tomar posesión de la alcaldía, en una entrevista a este diario manifestó que se sentía preparado para ser alcalde. ¿Lo estaba para todo lo que se le ha venido encima?

-Sincera y honestamente creo que sí. Ha sido un año muy intenso en el que hemos tenido muchos retos que hemos ido solventando. Hemos alcanzado grandes hitos que no se habían logrado en muchos años, como la aprobación de unos presupuestos en la parte inicial del año, un plan de impulso muy ambicioso que contó por segunda vez con el acuerdo unánime de los grupos y además desbloqueando proyectos que durante mucho tiempo habían permanecido parados en el ayuntamiento. Este año de experiencia en la alcaldía ha demostrado que estaba preparado y, hasta la fecha, gracias al esfuerzo de todo el equipo de gobierno, se ha hecho una muy buena labor en el ayuntamiento.

-¿Se ha percibido el cambio de alcalde en la forma de gobernar?

-Yo espero y creo que sí. Mi intención a la hora de ejercer la alcaldía ha sido estar más en la calle, más en contacto con la gente, más pendiente de las pequeñas cosas y no solo de las grandes y, en ese sentido, sí creo que se ha notado.

-Quiere decir que está más en la calle que el anterior alcalde.

-Honestamente, creo que sí. Al final yo tengo una manera diferente de concebir esto: hay que escuchar y estar más pendiente de lo que dicen los vecinos, pisar más el terreno sobre el que uno actúa. Pero es una apreciación subjetiva. Habrá quien piense que no.

-¿Lo saludan por la calle? ¿Lo reconocen como alcalde?

-La verdad es que sí. Mucho. A mí siempre me ha costado pasar desapercibido y ahora en esta posición, todavía más. Es público y notorio que tengo unas características diferentes y siendo una figura pública, la gente me reconoce

-¿Reconocido y legitimado?

-Sí. Reconocido, legitimado, ayudado, empujado y alentado por mucha gente y eso me da muchísima alegría. En la política hay muchos sinsabores, pero cuando la gente te para por la calle, te anima, te dice que lo estás haciendo bien, te pide que continúes en el camino, es muy satisfactorio y te da fuerza y alegría para seguir empeñado en el objetivo.

-¿Lo mejor de este año?

- A nivel interno, que los plenos estén mucho más tranquilos, a pesar de algunos enfrentamientos puntuales. De puertas para fuera, poder sacar planes de impulso, licitar y poner en marcha muchísimos proyectos que eran fundamentales y seguir cumpliendo el acuerdo programático que firmamos con el PP en 2019.

-Algo más concreto que le haya hecho especialmente ilusión.

-Personalmente, la declaración del Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por muchos motivos: primero porque llevaba muchos años, por todos los dimes y diretes y por todo el trabajo de los últimos meses. Cuando nos lo confirmaron y además éramos capaces de celebrarlo en su fecha, fue una alegría enorme.

-¿Y lo peor?

-La Navidad y la primera quincena de enero fue una época complicada. Lo pasamos mal para garantizar todos los servicios con una plantilla bajo mínimos.

-Acaba de hacer referencia. Hace un año en su discurso de investidura pidió a la oposición aparcar la crispación y ser aliados. ¿Cree que lo ha conseguido?

-(Duda) El trato es mejor. La relación no sé. No ha habido mucha oportunidad. Habrá quien me culpe a mí y quien diga que no ha sido posible, pero la situación no es mejor. Se ha demostrado con declaraciones y ofrecimientos un poco incomprensibles por parte del PSOE. Al menos sí es más correcta.

"Espero que el Consorcio del Casco Antiguo se constituya este mes"

-De todos los proyectos anunciados y en marcha, ¿cuáles cree que podrán acometerse antes de que termine la legislatura: los aparcamientos anunciados, la piscina de la Margen Derecha, el Consorcio el Casco Antiguo, el edificio que han comprado en la calle San Juan...?

- El que primero va a ver la luz va a ser el Consorcio. Tras disponer de los documentos de mejora técnica por parte de los servicios del ayuntamiento y de la diputación, se ha avanzado mucho en las dos últimas semanas. Esta semana ya tendremos los textos definitivos y espero que antes de que termine el mes de julio podamos constituirlo formalmente. Los aparcamientos van a depender de que Europa nos dé el visto bueno y, si no, lo haremos con fondos propios. El proyecto del convento va incluido en el presupuesto del ayuntamiento de 2022, que reservó una partida y quedaría dotar la obra. Como compromiso político -porque antes de que termine la legislatura no se podrá hacer- mi intención es garantizar que esos fondos estén reservados para que se licite la obra cuando el proyecto esté listo. Además hay muchas otras iniciativas en marcha: el carril bici que espero que se adjudique pronto, la renovación de las redes de abastecimiento, que firmaré la semana que viene los tres lotes, se ha iniciado la transformación de Reyes Católicos y también se hará la de Juan Carlos I y Prim. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa y la capacidad de poder realizarlos y gestionarlos.

-¿Y la piscina?

- Estamos pendientes de la aprobación de un modificado por los precios de la obra, porque ya de origen iba ajustada y no encajaba. Se ha aprobado la adenda al convenio por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y también del ayuntamiento. Deberá pasar por los organismos correspondientes. Se dará cuenta al pleno de la modificación de la obra y espero que se pueda retomar en las condiciones normales lo antes posible. Si puede ser, este mismo mes.

-Parece que no se va a inaugurar en esta legislatura.

-No lo sé. Espero que sí, pero no quiero engañar a nadie. Esta obra acumula un retraso enorme debido a muchas circunstancias. Primero apareció un manantial, después la fosa séptica del Juancho Pérez y, por último, el incremento de costes de los materiales. Muchas piedras en el camino. Me gustaría comprometerme y decir que estará terminada antes de mayo de 2023 pero, a día de hoy y siendo honesto, no puedo decirlo.

-Se acercan las elecciones municipales y tras el verano los partidos tendrán que decidir sus candidatos. ¿Se presentará Ignacio Gragera?

-Si. Mi intención ya la he dicho públicamente es seguir, ser candidato y trabajar por la ciudad. Pero eso no me preocupa ahora mismo. Cada partido tiene sus tiempos. Nosotros solo pensamos en sacar los proyectos que tenemos entre manos y cuando toque anunciar la candidatura, lo haremos con más trabajo hecho.

-¿Se presentará por Ciudadanos?

-Sí.

-Hace un año decía que confiaba en el rearme de Cs. ¿Sigue creyendo en que se recuperará?

-Yo confío. Además, me reafirma en la idea de que aquí estamos haciendo un buen trabajo y que nuestra labor esta siendo muy valorada, que se han publicado sondeos internos de partidos, que todos sabemos qué suponen, y ahí estamos manteniendo el voto y presencia estable en el ayuntamiento. Eso es fruto del trabajo y del reconocimiento que se hace. Tenemos un año para seguir trabajando en lo que nosotros creemos.

-¿Si Ciudadanos desaparece?

-Pues qué le vamos a hacer.

-¿Se afiliaría a otras siglas?

-No. Solo pienso en el ayuntamiento y en continuar trabajando en la candidatura que lidero en el partido en el que estoy.

-¿Ha tenido contactos con el PP?

-Es algo que me ha sorprendido. Se ha dicho por ahí, pero los ha habido para hablar del ayuntamiento, no de otras cosas.

-¿Y con otros partidos?

-Yo hablo con otros partidos con representación municipal sobre cosas del ayuntamiento.

-¿Se ve siendo alcalde muchos años más?

-Espero que sí, porque me gusta, estoy contento, creo que puedo aportar, lo estamos haciendo razonablemente bien, la ciudadanía lo percibe y cuando uno se mete en política tiene sobre todo que cambiar y poner en marcha cosas y en un ayuntamiento el que tiene el poder de transformar es el alcalde.

-¿De verdad se ve siendo alcalde después de mayo de 2023?

-Si, ¿por qué no? Esto es muy largo. Todos los partidos hay que jugarlos.

"Entiendo que el PSOE apoyará el acuerdo retributivo de la Policía Local"

-Hace un año, mientras era proclamado alcalde, en la calle se manifestaban 40 policías y representantes sindicales contra la subida del sueldo del superintendente. Cómo ha cambiado la historia ¿no?

-Las cosas pasan, suceden y hay que afrontarlas.

-¿Está de acuerdo con la subida salarial del superintendente y su reclamación de horas extras?

-No. Yo he defendido los intereses del ayuntamiento, que son los que ha defendido la asesoría jurídica respecto a las horas extraordinarias. Si nosotros hubiésemos estado a favor de esta pretensión no hubiésemos contestado el recurso contencioso-administrativo. Respecto a lo demás, se le subió en el presupuesto con el voto favorable de 14 concejales y se dio respuesta a una solicitud que considerábamos justa.

- ¿Habría firmado con el sindicato Aspolobba la equiparación salarial de la Policía Local si no hubiese estado en juego la seguridad de la feria de San Juan?

-Sí. Se ha firmado como respuesta a un acuerdo previo y una reivindicación de un colectivo, el de la Policía Local. No hay más historia.

- Solo 12 horas de negociación. ¿No podría haber apretado un poco más el ayuntamiento?

-No han sido 12 horas. Nosotros firmamos un acuerdo en febrero y se ha estado hablando de esto durante estos meses.

-Según Aspolobba, ustedes no los habían vuelto a llamar.

-Aspolobba dice eso pero yo digo que sí ha habido reuniones en ese sentido.

-¿Cómo justifica tener que suprimir 20 vacantes para la subida salarial de la policía este año?

-La amortización de plazas es una técnica de financiación de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este ayuntamiento que se ha realizado ahora, con el presupuesto y con todas las que ha habido de aquí para atrás todos los años hasta donde yo tengo conocimiento. Aquí hay dos vías de financiación de los acuerdos: reestructuración de la RPT con amortización de plazas e incremento de la masa salarial. Una vez que este año el ayuntamiento ha aumentado un 3,70% su masa salarial, se entendía que esa es la vía con la que financiar este acuerdo. A partir de ahí son plazas que en muchos casos llevan sin ocuparse desde 2014, iban a extinción o no eran necesarias porque no estaban publicadas en la oferta de empleo público, porque no eran prioritarias, y además la Administración electrónica va a ayudar a amortizar algunos puestos y se redimensionan servicios.

-¿Y para los dos años siguientes?

-Debemos articular un acuerdo plurianual, ver hasta qué punto nos permite la legislación ampliar la masa salarial. Si replicamos el 3,70 anual en los próximos años hay margen más que suficiente para financiar el acuerdo.

-¿Subirán los impuestos?

-Este ayuntamiento no tiene intención de subir ningún impuesto. Subirá la recaudación, pero no porque se incrementen, sino porque el ayuntamiento empezará a recibir los IBI de todas las plantas fotovotaicas y de todas las viviendas que se están construyendo en la ciudad, que son muchas. Son ingresos recurrentes que pueden financiar incrementos del capítulo de personal.

-El acuerdo de la Policía Local tiene que pasar por el pleno. Su socio de gobierno, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, ya ha dicho que votará en contra. ¿Cree que saldrá adelante?

-Habría que preguntar al PSOE si está de acuerdo o no con esta subida. Hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. Entiendo que los socialistas estarán de acuerdo, porque llevan años pidiendo mejoras retributivas en la policía. Sería traicionar sus palabras de los últimos años.

"La propuesta de 8 millones para los trabajadores municipales no es realizable"

-¿Como valora la reacción de los trabajadores municipales que se han manifestado tres veces pidiendo mejoras salariales?

-Respeto todas las manifestaciones y todas las reivindicaciones. No comparto alguna forma. Además las considero legítimas. Es más, una vez que planteamos la situación actual del ayuntamiento, que en algún caso existen déficit comparativos con otras administraciones, vimos la posibilidad de realizar un esfuerzo para actualizar muchas retribuciones de estos trabajadores municipales. Pero hasta la fecha, salvo la que nos ha planeado CSIF, no hemos tenido ninguna propuesta. La de 8 millones no es realizable. He solicitado a los servicios municipales que me informen desde el criterio técnico cuál es la capacidad del ayuntamiento para valorar las propuestas que nos hagan y un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

-Este miércoles se reúne con una representación de estos trabajadores. ¿Qué les va a ofrecer?

-Tenemos que ver. He solicitado los informes para plantear opciones y se las trasladaré a ellos.

-Amenazan con una huelga. ¿Cree que llegarán a convocarla?

-No. Confío en que lo solucionemos. Como todo en esta vida es cuestión de sentarse a hablar. Una huelga no es lo que procede pues va en contra de la prestación de servicios públicos y apelo a la responsabilidad y al diálogo, porque somos gente razonable.

-¿Cree que estos trabajadores se habrían manifestado contra Fragoso?

-Son hipótesis que he leído en algún artículo de opinión pero no estoy en esas lecturas. Creo que hay una reivindicación y tiene que existir una propuesta.

-¿Sigue defendiendo que el equipo de gobierno es compacto, incluido Vélez?

-Si, a pesar de todo esto. En el último pleno hubo 15 o 16 puntos decisorios de proyectos de ciudad y casi todos salieron de manera unánime. En estos casos el equipo de gobierno siempre va a una.