Tercera manifestación de trabajadores municipales en una semana. La de hoy ha sido improvisada, en la plaza de la Soledad, delante del edificio de Recursos Humanos, donde está reunida, en estos momentos la mesa de funcionarios y a continuación está convocada la general de negociación de los empleados públicos, para abordar la amortización de 20 puestos de trabajo con los que sufragar la subida salarial pactada para la Policía Local, solo para este año. El miércoles está previsto que el alcalde, Ignacio Gragera, se reúna con una representación de los empleados municipales y si no resulta un acuerdo, estos trabajadores amenazan con "parar", si bien no tienen claro cómo llevarían a cabo una huelga, según ha defendido Juanjo Jerez, jefe de negociado de Presupuestos y Contabilidad.

A un lado de la plaza, una docena de policías locales. "Nosotros jamás nos opondríamos a una subida de la que se beneficiasen ellos", defendía uno de los agentes. Enfrente, medio centenar de manifestantes, con su pancarta 'Equiparación salarial para todo el ayuntamiento'. Han empezado unos pocos y han ido sumándose más. Antes del mediodía se han unido un grupo del servicio de Parques y Jardines y de la Fundación Municipal de Deportes.

Juanjo Jerez ha insistido en "la disparidad de retribuciones" que "hemos estado aguantando", pero al comprobar que hay dinero para algunos sectores "nosotros queremos que se nos trate de la misma manera". Porque quiere dejar claro que "nosotros no queremos un enfrentamiento con la policía, al contrario, ellos han hecho una buena negociación y estamos encantados de que les suban, pero tienen que entender que nosotros también tenemos nuestras necesidades", ha subrayado. Por eso, ha insistido en que no existe ninguna confrontación entre servicios "sino que queremos igualdad para todos", porque "aquí estamos 900 familias con unas retribuciones totalmente desfasadas en comparación con cualquier ciudad del resto de España con los mismos habitantes". Según Jerez, hay pueblos de la provincia cuyos funcionarios municipales cobran más que en Badajoz capital. "Hasta ahora hemos estado aguantando, pero cuando hemos visto que hay dinero, entiendo que habrá dinero para todos". Eso sí, reconocen que están "aprovechando" la negociación de la subida salarial de la Policía Local. "¿Por qué no decirlo? Nos viene bien", si bien manifiestan que esa subida se debe enmarcar para todos los trabajadores del ayuntamiento. Niegan que esta protesta ponga en peligro el acuerdo alcanzado. "No es nuestra intención, estamos encantados con su subida, se la merecen, pero también la merecemos nosotros".

Vicente Valera, jefe de los servicios fiscales, ha recordado que desde septiembre están pidiendo mejoras retributivas al equipo de gobierno. Los jefes de servicio enviaron un escrito que no ha recibido respuesta. "A nosotros no se nos ha dado ni la opción de reunirnos", ha lamentado. "Pero al comprobar que la Policía Local sí lo ha logrado "pasamos a la acción, pero no hemos estado parados". Los policías "han ejercido sus derechos, nuestra intención es hablar", ha dejado claro.

Resulta curioso que estas reivindicaciones no se hagan a través de los sindicatos. Si el miércoles no ven avances "vamos a parar", ha insistido Juanjo Jerez. "Lo vamos a hacer, que lo tenga claro el equipo de gobierno: no nos vamos a quedar sentados, hemos aguantado mucho, pero lo de esta vez es inasumible".