El jurado taurino de El Corte Inglés, reunido ayer, 30 de junio ha declarado desierto el trofeo al Triunfador de la Feria de San Juan de Badajoz 2022. El jurado está compuesto por Rafael Oltra como presidente, Antonio Castañares como secretario y los José Luis Joló, Juan Barco, Jacinto Ortiz, Jesús Ortiz, Pedro de la Cruz, Miguel Ángel Rodríguez, Carmen Arrobas, José Luis González, José Manuel Merino, José Luis Iniesta, Jaime Ballesteros y como coordinador Miguel Luna. En esta sesión dio la bienvenida a dos nuevos miembros: Jaime Ballesteros Olivera, abogado, conocido aficionado taurino y garrochista de Acoso y Derribo y a José Luis Iniesta Gallardo, empresario y ganadero, hijo del entrañable miembro fallecido de este jurado, José Luis Iniesta Vásquez.

En su decisión destacan la vuelta de Alejandro Talavante a la feria de Badajoz, ausente desde 2017, que no tuvo toros propicios. Los 25 años de alternativa de Antonio Ferrera, torero como siempre muy comprometido y entregado sin paliativos con sus paisanos y que no defraudó. Y el encierro de Miguel Ángel Perera con 6 toros de distintas ganaderías que no dieron el juego para que Perera levantase la tarde.

"La tarea de este jurado se ve limitada por el exiguo cartel taurino de esta feria en comparación con ferias precedentes y destaca el deseo de la afición por recobrar carteles más extensos que permitan mayores y mejores posibilidades a las deliberaciones de este jurado".

Para finalizar y en la creencia de este jurado de que el mundo del toro tiene garantizado el futuro, declara una Mención Especial al novillero salmantino Marco Pérez, en representación de las nuevas generaciones de toreros que hoy en día se están preparando para grandes figuras del toreo y que en la clase práctica de día 23 de junio, lidió fastuosamente a su novillo cortándole dos orejas.