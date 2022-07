El Ayuntamiento de Badajoz destinará 400.000 euros más al proyecto del corredor verde la calle Stadium, entre los baluartes de San Roque y Santa María, que en estos momentos está en ejecución. Esta nueva inyección de fondos se destinará a recuperar e integrar las plazas de armas, de las que han aparecido vestigios tras las labores de excavación. El concejal de Gabinete de Proyectos, Jaime Mejías, explicó que se presentará un modificado de obra a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura para que la rehabilitación de las plazas se pueda llevar a cabo de manera paralela al resto de los trabajos.

Ante la posibilidad de que aparecieran restos del revellín o de las plazas de armas, de cuya existencia se tenía constancia por fotografías y documentación, se reservó una partida para tener disponibilidad presupuestaria a la hora de poder recuperar y poner en valor estos elementos defensivos. De este modo, solo será necesario introducir el modificado y no un nuevo proyecto, lo que permitirá agilizar los plazos.

De las plazas de armas, situadas en las esquinas de lo que fue el revellín, las catas han descubierto una parte de muro, al que acompaña una escalera. Se recuperarán hasta el límite que permitan las edificaciones y viales del entorno, pues existen partes que se encuentran bajo la calle Stadium y el colegio La Compañía.

Las plazas de armas forman parte de la fortificación y su recuperación dará la posibilidad de ofrecer una lectura completa del sistema defensivo abaluartado.

Lo que de momento no tiene previsto el ayuntamiento es reconstruir el revellín, pues no se conservan restos (los materiales se reutilizó en la construcción de las instalaciones deportivas de la OJE) ni tampoco recuperar su volumetría. No obstante, Mejías dejó la puerta abierta a que esta actuación se pueda ejecutar más adelante con un proyecto independiente a este. «Eso será en el futuro, porque ahora nuestro objetivo es rehabilitar esta zona y que los ciudadanos la disfruten cuanto antes, porque no queremos que se dilate en el tiempo», argumentó el concejal.

Las obras del corredor verde de la calle Stadium comenzaron en noviembre de 2021. La inversión en esta proyecto que ejecuta Ferrovial se financia con cargo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) con algo más de 2 millones de euros, a los que ahora se sumarán otros 400.000.

Los trabajos de excavación para dejar la muralla a su cota original ya han concluido y en breve se iniciarán los de ajardinamientos, según informó el concejal. El proyecto del corredor verde contempla además la desaparición de la calle Hermanos Merino, que se integrará en pradera de césped, y la reforma y reordenación de la calle Stadium, que se convertirá en plataforma única, con prioridad para los peatones y con el tráfico de vehículos limitado a residentes y propietarios de los muchos garajes que hay en los alrededores.

Las obras se están desarrollando según lo previsto. El plazo de ejecución que establece el pliego de condiciones del contrato es de 18 meses, por lo que aún no se ha alcanzado ni el ecuador. Si no hay contratiempos, el proyecto del corredor verde estará concluido en mayo de 2023.

La actuación supondrá «un antes y un después» para esta zona de Pardaleras, pues no solo supone la puesta en valor de la fortificación abaluartada, sino un importante cambio urbano en el paisaje urbano, según destacó Mejías.