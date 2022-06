Las acusaciones que ponen en tela de juicio actuaciones del superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, han llegado hoy miércoles al pleno ordinario del Ayuntamiento de Badajoz, que ha debatido y votado una moción del PSOE para la apertura urgente de un expediente disciplinario y se le suspenda de sus funciones como medida cautelar. La moción se ha aprobado con los votos del PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito, Alejandro Vox, a pesar de que el alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, ha intentado que no hubiese debate público y que no lo pusieran en esta tesitura por una cuestión en la que considera que no hay pruebas fehacientes sino que se basa en especulaciones.

Ciudadanos no ha querido participar y no se ha posicionado, aunque el alcalde ha dejado claro su "total desacuerdo". Sí lo ha hecho el PP, que ha votado en contra de la moción. "El superintendente tiene todo nuestro apoyo, como la concejala María José Solana (de Policía Local) y todos los trabajadores de esta casa", ha defendido el portavoz del grupo popular, Antonio Cavacasillas.

El PSOE pide la apertura urgente de un expediente disciplinario al superintendente en base a los hechos que, según los socialistas, ocurrieron el sábado 2 de octubre de 2021, con motivo del encuentro de fútbol en el Nuevo Vivero entre el CD Badajoz y el Cultural Leonesa, cuando se produjo un atasco de tráfico debido a la falta de policías locales que, según denunciaron los sindicatos, había sido "una maniobra del jefe de la Policía Local para presionar al alcalde". En la moción se citan quejas de "personas asistentes al encuentro" tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Los socialistas aseguran que estaba nombrado por escrito un servicio extraordinario de 8 agentes para este partido, pero el día anterior el jefe de la Policía Local dio la orden verbal de que no acudieron. A tres no pudieron localizarlos y cuando se presentaron los enviaron de servicio a Cerro Gordo, según recoge la moción. "Es evidente que se observa una clara intención del jefe de la Policía Local de que el citado evento deportivo tenía que quedar desprotegido en cuanto a la cobertura necesaria de efectivos policiales, anulando la presencia de agentes que dieran la necesaria fluidez al tráfico y que, de forma directa, se produjera una situación anormal que provocara el caos circulatorio como así llegó ocurrir". Esta situación supuso una "mala imagen" de la ciudad y de los policías "y todo ello para presionar al gobierno local con el objetivo de lograr un aumento salarial en su propio beneficio", recoge expresamente. La moción alude además a que "a pesar de la nefasta gestión por la celebración de dicho partido, el jefe de la Policía Local reclama el pago de 441,78 euros en concepto de horas extraordinarias".

La iniciativa del PSOE no entra en más cuestiones que atañan al superintendente ni se refiere a las horas extraordinarias que ha pedido por la vía judicial y que el juzgado de lo contencioso administrativo ha rechazado.

URGENCIA // Los socialistas querían que entrase en el orden del día por la vía de urgencia y primero tenía que votarse si era urgente. Pero antes de analizarlo, el alcalde ya ha advertido de que más que una moción es un ruego, una definición que se evitaría el debate y el posicionamiento de los grupos políticos, que no tendrían que votar. El vicesecretario general ha leído la normativa al respecto y, en su "opinión" debía ser un ruego y ha señalado que el pleno no puede obligar a que el alcalde ejerza competencias que son suyas. Gragera ha considerado que no era el momento de someter a un debate público presuntos hechos basados en "intuiciones" o "chismorreos". "Yo no puedo participar en esto con datos incompletos", ha recalcado. Finalmente se ha votado la urgencia, a la que se han unido Unidas Podemos y Vox y se ha debatido la moción. "Espero que no se encuentran nunca con una situación parecida", ha lamentado Gragera.

Cabezas ha defendido que con la apertura del expediente se podrá aclarar qué sucedió con el dispositivo policial de aquel partido y ha acusado al equipo de gobierno de "falta de transparencia" y de "dejación de funciones". Al alcalde le ha reprochado que esta es "la realidad de la gestión" y no "el café para todos", si bien ha reconocido que es "una situación dura" la que se iba a debatir. Gragera ha insistido en que no se deben tomar decisiones "en caliente", porque además no tiene información para el expediente sancionado, "porque nadie me ha trasladado ninguna incidencia". También la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, se ha quejado de "la opacidad" del equipo de gobierno con todo lo que atañe a la Policía Local y ha recordado que su grupo pidió la dimisión de Solana, "pero no hay forma de que den explicaciones". Vélez, por su parte, ha echado en cara al alcalde que haya intentado "a toda costa" impedir que esta moción se debatiese y ha lamentado que estén permitiendo que "la bola se haga cada vez más grande".

Cavacasillas no lo tenía fácil con todos enfrente, pues el grupo de Ciudadanos no ha intervenido. El portavoz popular ha tirado por la calle de en medio y además de elogiar la dedicación del superintendente a su trabajo, ha hecho un repaso a los avances de la Policía Local durante los últimos tiempos, cuántos alumnos han pasado por la Academia de Seguridad, la instalación de las cámaras en el Casco Antiguo, la creación del Giapol y la labor realizada por este cuerpo de seguridad durante la pandemia. "No es justo pagar su entrega con una moción como ésta", ha dicho, aunque lo cierto es que el contenido se refiere exclusivamente a una actuación del superintendente y no enjuicia al resto de la Policía Local de Badajoz.

"O empieza a ejercer o se lo llevarán por delante", le ha lanzado Cabezas a Cavacasillas, que es coordinador local del PP y posible candidato a la alcaldía. "No somos sospechosos de no defender a la Policía Local", ha subrayado el portavoz socialista, que ha repasado las ocasiones en las que han denunciado problemas o solicitado mejoras para este cuerpo. "Es verdad que nos cuesta traer esta moción aquí, pero la autoridad se debe ejercer desde la representación política e institucional", ha sentenciado. Ha habido debate, la moción se ha aprobado, pero el acuerdo no es de obligado cumplimiento, aunque haya salido adelante.