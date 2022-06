Gragera descarta pasar al PP, que no se cierra a integrarlo en su lista

Quedan once meses para las próximas elecciones municipales y en Badajoz se admiten todo tipo de apuestas con las candidaturas. Sobre la mesa, una de las principales incógnitas es el futuro del actual alcalde, Ignacio Gragera, y sus compañeros de Ciudadanos, dado el declive de la formación naranja. Pero Gragera defiende su fidelidad a las siglas por las que se presentó por primera vez a la alcaldía sin plantearse formar parte de la candidatura del PP. Cs descartó ayer esta opción. «Como ya ha comentado Gragera y es el sentir de todos nosotros, es una posibilidad que no se contempla», señaló la responsable de prensa en Badajoz. «Ciudadanos -recalcó la formación naranja- es un partido diferente al PP y con un proyecto distinto, en el que vamos a seguir trabajando día a día».

Ciudadanos respondía de esta forma a las manifestaciones realizadas por la mañana por el presidente provincial del PP, Manuel Naharro, quien reconoció que han existido contactos con Ignacio Gragera, si bien dejó claro que debe ser el actual alcalde el que dé el paso si quiere integrarse entre los populares, no al contrario y, en todo caso, no encabezaría la candidatura al ayuntamiento pacense, porque «el PP, y más en una ciudad como Badajoz, no tiene que buscar candidatos fuera de su listado de afiliados», defendió Naharro. Lo dijo durante un desayuno con prensa convocado para hacer balance del año transcurrido desde que sustituyó a Francisco Javier Fragoso y comenzó el proceso de renovación del partido «pueblo a pueblo».

Sobre la posibilidad de que Gragera entre en la candidatura de Badajoz, Naharro señaló que «somos un partido que está abierto a integrar en nuestra lista a la gente que quiera aportar, pero no como fichaje estrella, sino que el que quiera se afilie y como un afiliado más, podrá participar en los procesos de nuestra formación, tanto en la lista como en las decisiones internas». Contactos ha habido, pero no ofrecimiento, aclaró. «Nosotros le estamos diciendo por activa y por pasiva (a Gragera) que somos un partido abierto, queremos representar a todo lo que esté a la derecha del PSOE e Ignacio Gragera se encuentra a la derecha del PSOE», incidió. Así, la postura oficial del PP es que si Gragera «quiere» entrar en la candidatura del PP en Badajoz, «que lo solicite y nosotros lo estudiaríamos», aunque descartó que pueda ser el candidato a la alcaldía.

Naharro compareció junto al secretario general provincial, Juan Antonio Barrios, y al coordinador local del PP en Badajoz, Antonio Cavacasillas, propuesto hace meses como candidato por el comité electoral provincial para la Alcaldía de Badajoz, aunque todavía tiene que ser ratificado por Génova. No ocurrirá hasta septiembre. Esos son los plazos que se manejan en el partido para los candidatos de las capitales de provincia y, según Naharro, en todas están pendientes de ser confirmados. «No es ningún caso excepcional ni es nada raro», subrayó el presidente provincial, quien señaló que «no entra ahora mismo en nuestros planes» que Madrid rechace a Cavacasillas como cabeza de lista.

ENCUESTA / Los resultados de las elecciones andaluzas, con una aplastante victoria de los populares, que han logrado mayoría absoluta, están dando alas a este partido. Ayer Naharro dijo que «se palpa el cambio en nuestra provincia y en nuestra región». Sus encuestas les hacen mostrarse confiados.

El PP dio a conocer un sondeo de intención de voto realizado en Badajoz ciudad con 1.000 entrevistas, entre los días 20 y 22 de junio, después por tanto de la cita electoral de Andalucía, según el cual el PP sería la fuerza más votada en la capital pacense, pero no con mayoría absoluta, pues lograría 11 concejales de 27 (ahora tiene 9). El PSOE obtendría 10, 3 Vox, 2 Ciudadanos y uno, Podemos. Los populares no podrían gobernar en solitario, según los resultados de esta encuesta, si bien Naharro apostó por que esta posibilidad aún «es alcanzable» y van a trabajar por conseguirla, para no tener que depender de ningún pacto, como ha ocurrido en la actual legislatura, en la que el PP forma parte de un gobierno de coalición con Ciudadanos y el exconcejal de Vox. «Los gobiernos en solitario son los que dan estabilidad, independientemente de que quede muy bien la diversidad de partidos, pero la gestión es complicada y apuesto por intentar gobernar en solitario donde podamos», manifestó Naharro.

Si el resultado de la encuesta fuese el obtenido dentro de un año, el único pacto posible sería con Vox, un acuerdo con el que Naharro en estos momentos no se compromete, pues aún queda tiempo por delante e insistió en que su objetivo es lograr la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

A pesar de opinar que un gobierno en coalición genera inestabilidad, el presidente provincial no se mostró crítico con los resultados del acuerdo en vigor de Badajoz, del que hizo «un balance positivo» porque, «en general», ha permitido que las políticas que se venían desarrollando en la ciudad con los gobiernos populares sucesivos hayan tenido continuidad «para seguir transformando la ciudad, que está avanzando y está siendo la punta de lanza de la región». Reconoció, eso sí, que «hay que cambiar cosas, como en todos los gobiernos, desde la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeño, pero en general hago un balance positivo del acuerdo de gobierno», expresó.