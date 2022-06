La hostelería echa en falta el apoyo municipal a la Feria de Día

Tras sondear a varios hosteleros, Emilio Vahí, presidente de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo (Aecab) constataba ayer que sus negocios ha ido bien durante la feria de San Juan y han llenado sus mesas todos los días, «de lunes a viernes como si fuese sábado», si bien no ha habido bullicio ni ambiente en las calles, algo con lo que han coincidido hosteleros consultados, que han echado en falta mayor apoyo del ayuntamiento.

¿Cómo se puede recuperar la Feria de Día del Casco Antiguo? Para Laura García, de Carmen Gastrobar «la respuesta es muy sencilla»: que el ayuntamiento se implique «un poco más». Porque esta empresaria no entiende que «a bombo y platillo» anunciasen que permitirían barras hasta las ocho de la tarde y música en la calle «y no había nada, como cualquier fin de semana, la gente estaba en las terrazas, no había música, porque estaba terminantemente prohibido», mientras que en la zona del río se han permitido conciertos al aire libre. Según Laura García, al Atenea no le permitieron sacar los bafles a la calle. Lamentó además que los bares de ocio nocturno hayan estado «cerrados a cal y canto». No entiende cuál puede ser el interés de «cargarse la feria en el centro», pero, en su opinión, «ambiente no ha existido, ni decoración alguna, nada para que se notara la Feria de Día». «Si el ayuntamiento se implicara un poquito más con ayudas y menos restricciones, quizá podríamos recuperarla», sentenció.

Por su parte, Carlos Durán, del Pepe Jerez, también echó en falta el apoyo municipal con decoración, iluminación o actividades que animasen el centro, porque «todo lo que se ha hecho en el Casco Antiguo ha sido de forma privada». Según este hostelero «todos los recursos se ponen en el ferial». Lamentó además que les autorizasen a poner las barras «cuatro días antes» de que comenzase la feria y ya era imposible organizarse porque las prestan los proveedores y ya las tenían cedidas para el ferial. A pesar de todo, al Pepe Jerez le ha ido bien «pero me preocupan el resto de calles, el Casco Antiguo no es solo la plaza de España, la plaza Alta o la Soledad, sino muchas calles que son una referencia hostelera».

Según Vahí, «el ayuntamiento siempre ha estado en contra de la Feria de Día», porque «lo que quiere es que la gente vaya al ferial» y eso que este año el público no se tenía que retirar a las seis de la tarde para limpiar la calle. El presidente de la Aecab cree que falta además «un poco más de unión de los hosteleros» y algo fundamental: «que la gente quiera venir».