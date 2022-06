El Hospital-Centro Vivo de Badajoz ha programado esta semana una serie de talleres de temática maker dirigidos a niños y adolescentes. Estos talleres tienen un enfoque práctico en los que se promueve la filosofía del ‘hazlo tu mismo’ (DIY – Do It Yourself) a través de distintas herramientas de fabricación digital y prototipado rápido, cada día más presentes y accesibles, como son el diseño y la impresión 3D, la programación y la electrónica con Arduino.

Los talleres tienen como objetivo despertar la curiosidad, fomentar la creatividad y el ingenio del público infantil y juvenil, dar a conocer las principales características de la impresión 3D como tecnología de fabricación aditiva, así como, dentro de ella, las diferentes alternativas disponibles, y mostrar el diseño en 3D al público infantil y juvenil, mediante el uso de aplicaciones online adaptadas a su edad y conocimientos, como actividad para el fomento de la creatividad y la originalidad, entre otros propósito. Cada jornada ofrecerá una temática diferente a los participantes. Los talleres tendrán lugar desde hoy martes, 28 de junio, hasta el viernes al 1 de julio, con sesiones individualizadas con temáticas distintas: 28 junio: ¡Hola mundo maker! Taller introductorio para dar a conocer las bases del movimiento maker y de la filosofía ‘hazlo tú mismo’ entre el público asistente, de forma que se destaquen sus principales ventajas y logros alcanzados hasta la fecha. 29 junio: ¡Hola impresión 3D! Taller introductorio para dar a conocer la impresión 3D como tecnología de fabricación aditiva, haciendo especial hincapié en tecnología FDM, predominante en la actualidad. 30 junio: ¡Hola diseño 3D! Taller introductorio para dar a conocer el diseño 3D como actividad creativa que permite, de manera sencilla y con aplicaciones online gratuitas, dar forma a las ideas y hacer realidad proyectos. 1 julio: ¡Hacemos las maletas! Taller práctico en el que, con la ayuda de bibliotecas online de modelos en 3D y aplicaciones en la nube de diseño en 3D, se hará un recorrido turístico por una capital europea. Todos estos talleres están enfocados al público infantil y juvenil. La edad mínima para poder participar es a partir de 8 años. Las actividades tendrán una duración de 3 horas, de 10.00 horas a 13.00 horas, para los que es necesario inscripción previa con una capacidad máxima de 10 asistentes. Las inscripciones para poder asistir se realizarán a través de la página web de El Hospital: elhospital.dip-badajoz.es.