En la construcción y elección de una vivienda la figura del arquitecto puede ser muy beneficiosa, siendo además esencial para el diseño de espacios urbanos sostenibles y amables para sus habitantes. Juan Antonio Ortiz Orueta, decano de Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura explica su función e importancia no solo en la construcción de viviendas individuales sino también en el diseño de bloques residenciales y en la expansión de ciudades y pueblos. Los arquitectos son los encargados de crear espacios mejores para vivamos más a gusto.

¿En qué puede ayudar un arquitecto a una persona con un terreno en propiedad o con la idea de comprarlo?

Lo mejor sería consultar desde el principio a un arquitecto o arquitecta sobre las posibilidades que tiene el terreno en cuestión sobre el que van a realizar una inversión de futuro, que suele ser la más importante en la vida de una familia. Es una decisión en la que los criterios técnicos pueden ayudar para tomar la más acertada y desarrollar el proyecto acorde a las pretensiones de los clientes.

La arquitectura sostenible es un fenómeno que se ha convertido en toda una realidad ¿Cómo se aplica a la construcción de viviendas?

Tenemos que tener en cuenta que nuestras viviendas durante su proceso de construcción y su vida útil, a través las instalaciones de calefacción y climatización representan casi el 40% de los gases de efecto invernadero y constituyen una parte importante de la huella de carbono. Por eso debemos construir teniendo en cuenta la perspectiva de la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista medio ambiental como económico. Para ello sería lo ideal utilizar productos en la construcción que provoquen menos emisiones durante su fabricación y sistemas e instalaciones que tampoco los generen. La eficiencia energética es importantísima y los arquitectos tenemos que tener en cuenta no solo la funcionalidad de la vivienda y los edificios, sino las medidas pasivas que procuren un menor consumo de energía, así como los sistemas activos que utilicen el máximo de energías renovables. De esta manera, los arquitectos y arquitectas podemos contribuir a los objetivos de lucha contra el cambio climático y dejar una herencia a generaciones futuras mucho más respetuosa con el medio ambiente y con la propia salud de las personas.

El arquitecto contribuye a la creación de entornos urbanos más acogedores y confortables…

Efectivamente, hace pocas fechas se ha aprobado la Ley de la Calidad de la Arquitectura, sin ningún voto en contra. Esto quiere decir que se asume por parte de toda la sociedad la declaración del "interés general de la arquitectura". Supone reconocer que los arquitectos y arquitectas con nuestros diseños e ideas procuramos mejorar la vida de las personas y para ello no solo es importante el interior de la vivienda sino también el espacio urbano, la transición entre la calle y la casa, los espacios públicos de relación humana. En estos momentos se está trabajando mucho, incluso con los fondos Next Generation de ayudas a la mejora de la eficiencia energética, en la regeneración urbana. Esto supondrá también volver a la escala de barrio, posibilitando una movilidad más blanda y amable. Todos hemos oído hablar de la ciudad de los 15 minutos, policéntrica, donde los habitantes pueden tener todos los servicios básicos cerca de su vivienda; este concepto también puede aplicarse a nuestros pueblos dentro de su territorio en un radio de 45 minutos. Esto ayuda a mejorar no solo el bienestar ciudadano sino las condiciones saludables para habitar en un entorno urbano con menos contaminación acústica y de emisiones y en un ámbito rural que evite la despoblación. En relación con la calidad de nuestro entorno construido, no quiero perder la oportunidad de felicitarnos por la noticia de que Navalmoral de la Mata va a albergar una 'gigafactoría' que supondrá un incremento de 3.000 puestos de trabajo, con miles de personas más para habitar la ciudad y la comarca de Campo Arañuelo. Esto es un ejemplo de que las ciudades se tienen que transformar en función de las necesidades que van surgiendo. Navalmoral necesitará un nuevo modelo urbano y actualizar su planeamiento. El COADE viene defendiendo con propuestas la opción de soterrar el ferrocarril de alta velocidad a su paso por Navalmoral, ya que no hacerlo sería condenar a esta localidad de por vida a una segregación física y social. No podemos permitirnos perder la oportunidad que ahora nos brinda este enorme cambio para evitarlo y conseguir espacios de calidad para la vida de los ciudadanos, espacios urbanos bellos, sostenibles e inclusivos.

