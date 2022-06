Las reuniones por el conflicto de Tubasa se retoman

Después de tres días, en un principio estaba prevista para el pasado lunes, al fin se va a producir la reunión entre los trabajadores de Tubasa, la empresa y el ayuntamiento. El encuentro se producirá a las 12.30 horas de hoy en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, situada en la avenida de Huelva, y el objetivo del mismo es llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga que se produce actualmente. «Todo se tendrá que resolver con acercamiento. Estamos condenados a seguir juntos», aseguró este miércoles el gerente de la concesionaria de transportes, Julián Pocostales.

Por su parte, los empleados, en huelga desde el inicio de la feria de San Juan, mostraron su «indignación» después de que el pasado martes se pospusiera de nuevo la reunión para acercar posturas respecto a la mejora salarial. El presidente del comité de empresa de Tubasa, Antonio Villalba, afirmó a EFE que están a la espera de que les informen de la subida salarial a la que la sociedad y la administración están dispuestas a llegar. Renunciada ya, por parte de los trabajadores, la cláusula de revisión salarial sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC) a final de año, no están dispuestos a aceptar solo una subida del dos por ciento lineal. Estas dos reivindicaciones son a las que se han aferrado durante este tiempo porque son a las que llegaron en un preacuerdo. Sin embargo, Tubasa se remitió a que el incremento de costes tenía que ser aceptado por el ayuntamiento, ya que si se hiciera cargo la empresa acabaría en «ruina», y el consistorio no tenía la intención de que la ciudad pagara más que la subida de los funcionarios, que ha sido de un 2%.

Mientras tanto, la huelga de líneas nocturnas de autobuses, cuyo horario es de 21.00 a 7.00 horas, continúa en Badajoz con unos servicios mínimos de entorno al 33%, lo que se traduce en que tan solo hay disponibles dos autobuses para cada uno de los cinco recorridos que hay hasta el recinto ferial. Asimismo, en el caso de que nuevamente hubiera una rotura en las negociaciones, la movilización alcanzaría ya la séptima jornada consecutiva en una de las noches de más actividad, puesto que es la noche de San Juan y después de los fuegos artificiales muchos de los ciudadanos se desplazan a la zona de Caia.

Villalba anunció que, si no se desatasca la situación, se desconvocaría igualmente la huelga una vez finalizadas las fiestas patronales, puesto que ya «no tendría mucho sentido» durante el periodo estival porque baja la cifra de usuarios debido a las vacaciones. No obstante, la finalidad de la plantilla es continuar con este tipo de actos de protesta después de verano en caso de que no se llegue a un consenso. Todo este conflicto comenzó el día 8 con la amenaza de huelga de los conductores.