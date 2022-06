"Estamos aquí para reclamar una equiparación salarial para todos: desde el que mayor responsabilidad tiene al que menos". Unos 200 empleados del Ayuntamiento de Badajoz se han concentrado este miércoles por la mañana ante la sede de la Concejalía de Recursos Humanos, en la plaza de la Soledad, para exigir al equipo de gobierno que mejore las condiciones retributivas de todos los trabajadores municipales y no solo las de la Policía Local. La protesta, promovida por los jefes de los servicios municipales, se ha hecho coincidir con la celebración de las mesas de funcionarios y general de negociación a la que se lleva el acuerdo para la equiparación salarial de la Policía Local, que han cerrado el equipo de gobierno y el sindicato Aspolobba. Como adelantó este diario, el incremento en las nóminas de los agentes será de 6.314 euros anuales, lo que tendrá un coste para las arcas municipales de 2 millones de euros al año.

"En los últimos años el ayuntamiento solo ha dedicado tiempo y sacrificio (presupuestario) a determinados colectivos muy minoritarios, como en este caso a la Policía Local", ha criticado César Rodríguez Arbaizagoitia, coordinador jefe de Infraestructuras y jefe del servicio de Alumbrado, quien también ha preguntado de dónde saldrá el dinero para pagar el aumento de sueldo a los agentes, pues temen que sea a costa de la amortizar plazas de servicios que ya están en "precario".

"Queremos que nos informen, nos atiendan y nos escuchen", demandan los funcionarios, que se han quejado de que, pese a su insistencia, no se les ha ocultado la negociación entre el ayuntamiento y la policía local. "Estamos indignados y cabreados, porque solo se atiende a determinados grupos y al resto, no se nos toma en consideración", ha asegurado Rodríguez Arbaizagoitia en nombre de los empleados municipales.

Si el acuerdo con la policía local se materializa, cada agente cobrará 18.000 euros de complemento específico, mientras que ese concepto para un jefe de servicio es de 11.000 euros de media. "Un agente que se incorporase en una oposición al ayuntamiento cobraría 7.000 u 8.000 euros que un jefe de servicio", ha puesto como como ejemplo. "Pero ya no hablamos de nosotros, lo que pedimos es para todos", ha recalcado.

Los jefes de servicio han explicado que se han visto obligados a tomar la "voz cantante" porque consideran que han sido siempre "los más olvidados" y se ha llegado a una situación "que ya es insostenible", a la que solo se puede poner fin con un trato "igualitario". "Queremos una subida en un porcentaje similar al de la policía o al menos que se nos tenga en consideración". La diferencia con técnicos de otras administraciones de la diputación, la Junta o ayuntamientos de ciudades similares, en el de Badajoz perciben entre "10.000 y 15.000 euros" menos al año, según los cálculos que manejan.

"No estamos aquí como jefes de servicio, estamos como trabajadores municipales", ha insistido Sonia Correa, jefa de servicio de Emprendimiento, Empleo y Formación, quien ha denunciado la "discriminación" que vienen sufriendo un año tras otro, en los que se están atendiendo las reivindicaciones de la Policía Local, y no del resto de empleados públicos. "Ha llegado un momento en que la diferencia entre unos sueldos y otros es abismal", ha asegurado. No están dispuestos a tolerar esta situación y urgen al ayuntamiento que ponga sobre la mesa la revisión salarial del conjunto de la plantilla, se estudien las posibilidades que permite el presupuesto municipal y "por supuesto, no se destine el 100% a ese colectivo, sino a todos".

Este es el primer acto de protesta, pero no descartan nuevas acciones si el equipo de gobierno no atiende su demanda. Son conscientes de que la Policía Local ha jugado con la "presión" para conseguir sus objetivos, pero advierten de que los trabajadores municipales "no solo puede para Los Palomos o la feria de San Juan, puede parar el ayuntamiento entero", ha señalado Antonio García, jefe de servicio de Limpieza. "De momento, no nos lo planteamos, pero no estamos por aguantar este agravio tan descarado que se hace con todo el colectivo de los trabajadores municipales", ha añadido.

"Nos están enseñando el camino", ha reconocido García en referencia al plante de la policía local. No obstante, antes de poner en marcha cualquier medida, se muestran dispuestos a sentarse a hablar con el equipo de gobierno.

En la protesta han participado los funcionarios habilitados nacionales, jefes de servicio, de secciones, de negociado, técnicos, administrativos o peones.

"No se trata solo de subida salarial, también de falta de personal, porque hay servicios que con dificultad podemos atender al ciudadanos". Es es el caso del de Cementerios, según su jefe de sección, Jesús Martínez Reynolds, quien ha asegurado que la situación de este departamento es "dramática". "El 99,9% de los empleados municipales nos dejamos la piel por esta ciudad, no solo unos cuantos, y queremos que se tenga en cuenta que no cobramos lo que nos merecemos y que trabajamos mucho más de lo que debemos. Nuestro compromiso con el ayuntamiento y la ciudad está fuera de toda duda", ha defendido.

Por su parte, el jefe de Bomberos, Basilio González, ha hecho hincapié en que el acuerdo con la Policía Local se ha conseguido un incremento retributivo "muy importante y solo para un colectivo a cambio de nada, es gratuito". en este sentido, ha recordado que todos los acuerdos que han logrado los bomberos han tenido contraprestación. "Lo que queremos es que ese mismo incremento salarial a cambio de nada se aplique a todo el ayuntamiento, desde los jefes de servicio, que hemos estado ninguneados por todas las corporaciones, hasta el último operario".

"Los políticos si están equiparados con el equivalente en la diputación, en la Junta o en otras ciudades, quienes no lo estamos somos el resto de trabajadores municipales" , ha reprochado Vicente Varela, jefe de los Servicios Fiscales, quien ha criticado que pese a sus demandas ningún representantes de la Administración se haya sentado a hablar con ellos. "¿Qué tenemos que hacer que se nos escuche? Pues venir aquí, nos han forzado a hacerlo".

Este diario ha solicitado al equipo de gobierno respuesta a la movilización de los funcionarios, pero no la ha obtenido.