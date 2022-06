Los sindicatos CSIF, UGT y USO han votado en contra del acuerdo para la subida salarial de la Policía Local alcanzado entre Aspolobba y el Ayuntamiento de Badajoz, que solo ha obtenido el voto favorable de CCOO en la mesa general de negociación de los empleados públicos, que se ha celebrado este miércoles, cuando unos 200 trabajadores municipales se han concentrado para reclamar mejoras retributivas para toda la plantilla y no solo para los agentes. Este rechazo mayoritario no va más allá del gesto, pues será el pleno municipal el que, en julio, tendrá que decidir si sigue adelante o se queda sobre el papel.

De momento, está claro el sí de Ciudadanos y PP, que son los que lo han negociado, y el no que ya ha anunciado el concejal no adscrito, Alejandro Vélez (único representante de la corporación municipal que ayer acudió a la protesta de los empleados públicos para exigir la equiparación salarial para todos). El PSOE (que hoy ha convocado una rueda de prensa para hablar sobre la policía local) y Unidas Podemos no se han pronunciado por ahora. Que en el tejado de los socialistas está la pelota es en lo único que coinciden los sindicatos a favor y en contra del acuerdo para la equiparación salarial de los agentes.

«Ha sido un desastre y una falta de respeto al conjunto de los trabajadores», ha criticado Julio Palomo, de CSIF, quien ha calificado «de risa» que el ayuntamiento haya llevado el acuerdo a la mesa de negociación «sin un informe que explique de dónde va a salir el dinero». También UGT, que tras un «malentendido» en la mesa de funcionarios, ha votado en contra de la subida salarial, ha reprochado que no se plantee una propuesta que englobe al conjunto de los empleados municipales, así como que a fecha de hoy se desconozca cómo se van a habilitar los 2 millones de euros para dar cobertura al pacto. «Queremos el bien común, no una subida desproporcionada a unos pocos base de amortizar plazas», ha defendido Héctor García.

USO ha dado un paso más allá y, además de rechazar el acuerdo, ha pedido la dimisión del alcalde, Ignacio Gragera, a quien ha señalado como responsable de la «crispación» que se ha generado entre los policías locales y el resto de trabajadores municipales «por un botín del que no hemos visto aún ni un euro», dijo Juan Antonio García Palomo. Además, ha acusado al alcalde «mentir» por no haber trasladado a los sindicatos del expediente completo.

CCOO ha justificado su voto a favor por el «compromiso» mostrado por la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, para avanzar en la mejora retributiva de todo el personal del Ayuntamiento de Badajoz. «Hemos considerado que votar a favor de l acuerdo no solo supone un beneficio para el colectivo de la policía local, sino un palanca para conseguir mejoras definitivas para el resto de los trabajadores municipales», explicó Lorena Hernández.

Aspolobba

Por su parte, Aspolobba ha considerado «absurda» la posición de CSIF, UGT y USO y ha lamentado que solo COO haya actuado «con inteligencia». Su presidente, Manuel Manzano, ha recordado que su sindicato «siempre» ha apoyado las mejoras propuestas para otros colectivos. En este sentido, ha reprochado que ahora se critique la amortización de plazas para obtener fondos «cuando eso se ha hecho en otros acuerdos por parte de todas las corporaciones». «Le interesa hacer ruido y utilizarnos de palanca», ha dicho Manzano, quien ha hecho hincapié en que son «los bomberos y la policía los que llevan las bombonas de oxígeno y las pistolas» y que no es serio que el resto de trabajadores pretendan equiparase con ellos porque «las funciones, los riesgos y los horarios no son los mismos».

¿Cómo va a cobrar una funcionaria del Registro General lo mismo que nosotros? Ella no lleva pistola, no trabaja las noches ni los festivos ni está en medio de reyertas con armas», insistió el presidente de Aspolobba, quien entendió que el resto de empleados municipales se quieran equiparar a sus homólogos en otras administraciones, «pero no con la Policía Local y los bomberos, porque no tiene nada que ver». En todo caso, según ha afirmado, cuando lo soliciten «no vamos a mirar las cifras, vamos a decir que sí», ha asegurado.