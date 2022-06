La portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Erika Cadenas, insistió ayer en que la concejala de Policía Local, María José Solana, debe dimitir . Ya lo pidió en el último pleno, a raíz del informe de Intervención que detectó irregularidades en la gestión de los servicios extraordinarios de la Policía Local. Ahora cree que el alcalde, Ignacio Gragera, debería cesarla tras la sentencia que niega al superintendente, Rubén Muñoz, 252.000 euros que reclamaba por horas extraordinarias que Solana avaló, como informó este diario. Cadenas compareció ayer para valorar «la nefasta gestión» del servicio de la Policía Local desde la alcaldía y «sobre todo» por parte de la concejala del área y para exigir «de forma inmediata que se depuren responsabilidades políticas».

La portavoz lamentó la opacidad y la falta de transparencia del equipo de gobierno y criticó que el alcalde no haya pedido ninguna explicación a Solana «a la que mantiene en la delegación». En relación a la sentencia del superintendente, Cadenas recordó que lo que ha estado firmando Solana desde 2013 «y lo sabe perfectamente» porque se lo han dicho Intervención y un juzgado- es la acreditación de «horas extraordinarias supuestamente ilegales» porque son incompatibles con la dedicación exclusiva. «Estos hechos nos parecen gravísimos», recalcó la portavoz de Unidas Podemos, quien aludió a que Solana no solo se «ha saltado» los procedimientos con los servicios extraordinarios de la Policía Local, sino que «ha puesto en juego una buena suma de dinero público», que reclamaba el superintendente. Todo ello lleva a este grupo a concluir que «hay sobrados indicios para que la Fiscalía Anticorrupción pudiese proceder de oficio e investigue si se actuó en beneficio de un funcionario por parte de la concejala» cuando firmó horas extraordinarias «que no eran legales». Desde Unidas Podemos están analizando la documentación y valoran dirigirse directamente a la fiscalía «pues lo que ocurre tiene la gravedad suficiente para que se investigue si se ha cometido algún delito», defendió.

Cadenas pidió además al alcalde que convoque la Comisión de Seguridad Ciudadana. La portavoz no entiende por qué Gragera «no para» todo lo que está ocurriendo y se preguntó «qué habrá» para llegar a esta situación «y que nadie haga ni diga nada», a pesar de que se están poniendo «en tela de juicio» la reputación del ayuntamiento y de la ciudad.