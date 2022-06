El fiscal pide más de 20 años para cuatro policías locales de Badajoz cuya defensa solicita la absolución

La Fiscalía pide más de 20 años de prisión para tres agentes y un mando de la Policía Local de Badajoz por los hechos ocurridos en un piso de Valdepasillas, en el que irrumpieron la madrugada del 30 de mayo de 2020, durante el confinamiento. En ese momento había en el interior cinco personas. Lo que realmente sucedió aquella noche se esclarecerá en el juicio oral, para el que aún no hay fecha señalada.

El fiscal, según el escrito al que ha tenido acceso este diario, acusa a los policías de allanamiento de morada cometido por funcionario público (2 años y 6 meses), dos delitos de detención ilegal (5 años cada uno), tres de lesiones (un año de prisión), falsedad en documento oficial cometida por funcionarios públicos o denuncia falsa (5 años de prisión) y de falso testimonio en causa penal (dos años), además de dos delitos leves de lesiones y otro contra la integridad moral por trato degradante (dos años). Por su parte los abogados de la defensa de los policías pide la libre absolución, basada en que actuaron en el cumplimiento de su deber y que no tuvieron otra alternativa ante los indicios de que alguien del interior estuviese pidiendo ayuda.

Según el escrito del fiscal, sobre las 4.10 horas de la fecha citada, agentes de la Policía Local acudieron por propia iniciativa a una vivienda de la plaza Francisco Vera, porque habían apreciado "ruidos y posibles molestias a los vecinos". Abrió la puerta el inquilino (tenía el piso alquilado con su pareja y esa noche había en la vivienda tres amigos) y los agentes le solicitaron el DNI para cursar una denuncia administrativa. Pero el inquilino, que es abogado, se negó "en tono correcto" alegando que se encontraba en su domicilio. Los policías (eran cuatro) le advirtieron entonces de que sería doblemente sancionado, por los ruidos y por negarse a identificarse ante agentes de la autoridad, tras lo cual se marcharon "sin que se registrara incidente alguno". El salón y el balcón del piso se encuentran enfrente de los aparcamientos de las jefatura de la Policía Local.

El incidente no se quedó ahí, sino que sobre las 5.15 horas, se presentaron de nuevo en el domicilio dos de los agentes que habían estado con anterioridad, acompañados de un mando con otro compañero. Volvió a abrirles el inquilino, al que desde el exterior el oficial le pidió el DNI y al contestarle que no lo tenía "se dispuso a cerrar despacio la puerta del domicilio", momento en el que "el citado oficial de la Policía Local empujó la puerta e irrumpió violentamente en el interior de la vivienda, introduciéndose en la misma (seguido por los restantes funcionarios policiales mencionados), sin autorización ni orden judicial ni consentimiento habilitante del morador y sin que mediara delito flagrante alguno". Existe un vídeo grabado desde el pasillo interior por la pareja del inquilino con las imágenes de la irrupción policial, bastante explícito. Fue en el pasillo donde se produjo un forcejeo entre los policías locales y las personas que estaban en el piso.

DESNUDO/ Según lo hechos que relata la fiscalía, el inquilino fue "derribado y golpeado" y cuando intentó desasirse, los agentes "llegaron a rasgar y romper sus ropas". La pareja intentó llevarlo hacia el salón y que no lo sacasen del piso, al tiempo que recriminaba a los agentes que no tenían autorización judicial para entrar en la vivienda "siendo entonces zarandeada y golpeada por éstos". En su auxilio salieron al pasillo los amigos, que se interpusieron entre los policías locales y el inquilino, que logró llegar al salón y llamar a la Policía Nacional (091) para pedir auxilio, pero no contó lo que ocurría realmente sino que fingió un asalto con palos a la vivienda. Cuando los agentes se dieron cuenta de la llamada, como la novia estaba en el pasillo, la detuvieron y el inquilino se vio forzado a salir del salón y con sus amigos intentaron evitarlo "entablándose un nuevo forcejeo y recibiendo todos ellos golpes con las defensas policiales", dos de ellos por parte del oficial.

Al inquilino se lo llevaron detenido "sacándolo a rastras hasta el rellano", donde "emplearon una agresividad desproporcionada para reducirlo", aun tratándose de una persona que padece una enfermedad neurológica degenerativa. Fue conducido arrodillado, esposado y desnudo al ascensor y trasladado a un centro hospitalario y a su pareja a otro distinto. Tras ser atendidos, fueron presentados como detenidos en la Comisaría de la Policía Nacional, donde los cuatro policías locales realizaron una comparecencia en la que "mutando de forma sustancial la realidad de lo sucedido y para tratar de justificar su ilícita intervención", en su narración de los hechos "y conocedores de que esta comparecencia iniciaba un atestado policial que se iba a cursar judicialmente", plantearon una denuncia por supuestos delitos de desobediencia y de atentado a agentes de la autoridad contra el inquilino del piso y su novia. Según el fiscal, en su testimonio omitieron que habían entrado en la vivienda sin autorización "pretextando un supuesto delito flagrante y haber actuado en supuesto auxilio de alguien que reclamaba su ayuda a voces desde el interior de la vivienda". Además, según el escrito del fiscal, los policías afirmaron que el inquilino ya estaba previamente semidesnudo.

Como consecuencia de los golpes recibidos, ambos sufrieron lesiones que tardaron en curar 180 días y que les han dejado como secuela estrés postraumático moderado. Los tres amigos también presentaban lesiones. Uno de ellos requirió 60 días para recuperarse y los otros dos de 3 a 4 días. Además, el informe del fiscal recoge que la vivienda sufrió desperfectos valorados en 510 euros.

Ni el abogado que formuló la denuncia, José Antonio Romero Porro, que representa a los moradores de la vivienda, ni los de la defensa (Manuel Villalón, Juan José Torres y Celestino Rodolfo) han querido hacer declaraciones tras hacerse público el escrito de acusación de la fiscalía. Respecto a las denuncias de los policías contra el inquilino y su pareja, el juez de instrucción decretó el sobreseimiento de las causas. La defensa de los policías presentó un recurso para fuesen juzgados por un jurado popular, pero ha sido rechazado.