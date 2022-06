De nuevo al Casco Antiguo

Banderolas y farolillos colocados en lo alto de las calles, neveras y almacenes cargados de bebidas y comidas en los bares y restaurantes y personal con las pilas cargadas de ilusión. Todos los elementos están listos para que el Casco antiguo vuelva a llenarse de gente, como hace unos años, para vivir y disfrutar la Feria de Día. Después de que se pusiera de moda el «tardeo» en las casetas del recinto ferial y de las restricciones lógicas por la pandemia, el ayuntamiento trata de recuperar esta forma diferente de celebrar el patrón de la ciudad, repleta de comidas de empresas y amigos que se alargan durante horas. Para ello, se permite a los bares que puedan instalar barras en el exterior y poner música desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

Las actuaciones de coros rocieros y de bailes flamencos típicos de la feria amenizarán los mediodías más importantes recorriendo desde Juan Carlos I hasta la plaza Alta para que la gente sienta el espíritu festivo. El presidente de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo, Emilio Vahí, aseguró este jueves que se ha dado un paso adelante para promocionar la feria en el centro y resaltó que los bares ya se han llenado de existencias para atender a todas las personas que esperan, al igual que pasó en Carnavales y en Semana Santa.

Para los establecimientos del barrio ha sido una gran noticia este impulso, aunque algunos de ellos han optado por no poner una barra en el exterior. Uno de estos casos es del Pepe Jerez y Artesian, cuyo propietario, Carlos Durán, afirmó que no han tenido margen de reacción para solicitar a los proveedores las barras y grifos portátiles desde que se anunció la feria de día el pasado martes. Sin embargo, es algo que no notarán porque ya tienen hechas muchas reservas desde hace varias semanas, sobre todo para hoy, mañana y a partir del jueves de la próxima semana. «Estamos muy ilusionados con volver a vivir una feria en el Casco Antiguo», manifestó.

En Carmen Gastrobar la situación es similar, las horas de mayor afluencia, entorno al mediodía, las cubrirán con los 13 trabajadores que tienen y tampoco colocarán una barra en el exterior. La gerente del negocio, Laura García, explicó que también tienen muchas reservas para los días más fuertes y prefiere usar el espacio de la terraza para montar mesas y que los clientes puedan comer tranquilamente. Después de una década viviendo la feria, ya tienen ganas de que las personas vuelvan a pasárselo bien y, por ello, no faltará la música y el colorido que les caracteriza en su decoración como en todas las fiestas. Además, aprovecharán la ocasión para añadir a la carta productos nuevos como gambas, mejillones y, tal vez, coquinas.

La Casona Alta y Baja ya han puesto a enfriar los vinos, manzanillas y las gaseosas de lima-limón para elaborar los rebujitos típicos de esta celebración. Estos son otros de los bares en los que tampoco habrá barra en el exterior porque no se puede organizar de un día para otro, tal cómo indicó el responsable Javier Borrego. A su vez, destacó que este año los clientes han reservado antes y que han tenido que rechazar muchas otras.