Gragera no desvela el acuerdo económico con la Policía Local

Hay un acuerdo que se traducirá en mejoras salariales para la Policía Local de Badajoz pero las cuantías no se han hecho públicas en la comparecencia que ha tenido esta mañana el alcalde, Ignacio Gragera, junto a la concejala de Policía Local, María José Solana, y Manuel Manzano, el presidente del sindicato mayoritario, Aspolobba.

El preacuerdo se alcanzó el martes por la noche y se esperaba que Gragera informase hoy de los detalles, pero no ha sido así. La rueda de prensa ha consistido en escenificar que el acuerdo se ha firmado y de los pormenores no se dará cuenta hasta que se traslade a la mesa de negociación con los sindicatos, que quieren que se reúna ya la próxima semana. Los ciudadanos se quedan sin saber cuánto va a costar el acuerdo que permite 'in extremis' que en la feria de San Juan haya suficientes agentes para cubrir los servicios extraordinarios que esta actividad requiere para garantizar la seguridad. Lo único que ha trascendido es que va a haber equiparación salarial de la Policía Local de Badajoz con la Policía Nacional de forma gradual, entre 2022, 2023 y 2024 y que se aplicará a toda la plantilla (225 agentes). Además, todos los mandos (32) percibirán el denominado concepto de peligrosidad. Este sí se sabe que son 5.500 euros anuales brutos. La intención es aprobarlo en el pleno ordinario del mes de julio.

Para poder aplicar la equiparación salarial, cuyo preacuerdo ya se firmó en el ayuntamiento con todos los sindicatos a primeros de marzo, se requerirá una modificación presupuestaria para este año, pues a pesar de que los presupuestos en vigor de este ejercicio se aprobaron después, esta partida no se contempló, según ha reconocido el propio alcalde. Eso sí, todos han mostrado su satisfacción por el acuerdo rubricado, que permitirá que en la feria de San Juan, que empieza mañana, haya suficientes agentes para cubrir los servicios extraordinarios, que serán finalmente 82, sumados a los ordinarios. Conflicto resuelto, aunque se desconozca cuánto dinero público cuesta el apretón de manos.

No solo cobrarán más los policías locales, sino el resto de los trabajadores municipales, según se desprende del comunicado que también esta mañana ha hecho público el equipo de gobierno, según el cual también hoy se ha alcanzado un principio de acuerdo "para realizar mejoras retributivas al conjunto de los empleados públicos" del consistorio. Este otro acuerdo lo ha firmado el alcalde con el presidente autonómico de CSIF, Benito Román, acompañado de los responsables sindicales Julio Palomo y David de la Montaña. La paz sindical parece estar garantizada en el palacio consistorial, aunque Gragera haya querido desvincular este acuerdo del alcanzado con la Policía Local, pues todo indica que la coincidencia tiene que ver con que ha querido contentar al resto de los trabajadores municipales, que se podrían sentir discriminados si solo se favorece al cuerpo policial. Tampoco en esta cuestión el alcalde ha querido desvelar las cuantías económicas que conllevará este compromiso ni cuáles van a ser las mejoras salariales que se van a aplicar al conjunto de los empleados públicos del ayuntamiento.